قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المسافرين من المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى إثبات أنهم تلقوا تطعيماً ضد كوفيد-19 لدخول بعض البلدان، مؤكداً أن الوزراء يجرون محادثات مع نظرائهم في الخارج بشأن هذه القضية.

وبينما شدد هانكوك على أن الحكومة لا تخطط لجعل التلقيح شرطاً لدخول المملكة المتحدة، لم يحدد الدول الأخرى التي "تناقش بنشاط هذا الإجراء"، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".

وقال لشبكة سكاي نيوز يوم الاثنين، إن المسؤولين يبحثون كيفية تقديم الشهادة اللازمة للمسافرين البريطانيين الذين يحتاجون إليها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف هانكوك: "سيكون من المهم للأشخاص من المملكة المتحدة أن يكونوا قادرين على إثبات ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا من أجل السفر. نحن نعمل مع دول في جميع أنحاء العالم على أساس هذا وكيف يمكن أن يتم اعتماد اللقاح بطريقة مضمونة".

مع معاناة شركات الطيران وصناعة الضيافة العالمية بسبب قيود فيروس كورونا، ستضيف المتطلبات الجديدة لإثبات حالة التطعيم عقبة أخرى أمام استئناف السفر الدولي على نطاق واسع.

تبدأ المملكة المتحدة برنامج الحجر الصحي يوم الاثنين للقادمين من البلدان عالية الخطورة، حيث سيُطلب من المسافرين القادمين من النقاط الساخنة لفيروس كورونا الحجر الصحي في غرف الفنادق التي تديرها الحكومة لمدة 10 أيام ودفع 2430 دولاراً مقابل القيام بذلك.

بالإضافة إلى استبعاد المطالبة بإثبات التطعيم للمسافرين القادمين، قال هانكوك أيضاً لراديو بي بي سي، إن الحكومة ليس لديها خطة لأي نظام جواز سفر لقاح محلي لأولئك الذين يسعون للحصول على خدمات معينة أو للعمل في وظائف معينة.