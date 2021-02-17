من المقرر أن تفتح بورصة موسكو تداول العملات والمشتقات أبكر بثلاث ساعات بدايةً من مارس، في أحدث محاولة لحشد المزيد من الطلب من المستثمرين في الصين.

سيستمر التداول من الساعة 7 صباحاً حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو، حيث تسعى البورصة للحاق بالمزيد من ساعات اليقظة في البلدان الواقعة شرق روسيا.

يعد قرار البورصة الروسية هو الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها موسكو وبكين لتعزيز التجارة بين البلدين، والتي وعدت تاريخيا بالكثير لكنها لم تحقق سوى القليل.

فشلت خطط الاقتراض على نطاق واسع من قبل الشركات الروسية التي تستخدم "سندات الباندا" المقومة بالرنمينبي الصيني، مع إصدار رئيسي واحد فقط حتى الآن.

قال العضو المنتدب للتطوير في بورصة موسكو، إيغور ماريش: "كان تزايد أحجام الرنمينبي المتداولة مقابل الروبل هدفاً طويل الأجل لكل من روسيا والصين"، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يتم تنفيذ حوالي 30 مليار دولار من المعاملات يومياً بالروبل في أسواق العملات العالمية، بأغلبية ساحقة للدولار. ما يقرب من 25% من سوق الروبل اليومي يتم في بورصة موسكو.

على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت التداولات التي تشتمل على الروبل والرنمينبي في بورصة موسكو بنسبة 27%، لكنها لا تزال تتضاءل أمام تداولات الدولار.

في العام الماضي، تعاملت البورصة مع صفقات بقيمة 986 مليار روبية (13.4 مليار دولار) بين الروبل والرينمينبي، وتداولات بقيمة 266.6 تريليون روبية تعادل 3.6 تريليون دولار بين الروبل والدولار.

وقال ماريش: "نأمل أن يكون تمديد ساعات التداول مفيداً لهذه التدفقات ونأمل أن نرى المزيد من المستثمرين الصينيين يتداولون في العملات الأجنبية وفئات الأصول الأخرى في البورصة".

بدأت الجهود المبذولة لتطوير سوق للتحويل المباشر للرنمينبي إلى الروبل منذ أكثر من عقد، عندما وافق البنك المركزي الروسي وبنك الصين الشعبي على التعاون لإنشاء سوق لتداول عملاتهما المحلية مباشرة مقابل بعضهما البعض، على أمل استبدال عملية التداول الحالية لكل منهما مقابل الدولار.

تصاعد التوترات بين روسيا والاقتصادات الكبرى في الغرب جعل من الصعب على العديد من المستثمرين الاستثمار في اقتصاد البلاد. في الوقت نفسه، تميل روسيا سياسياً بشكل أقرب إلى الصين، التي كانت حريصة على زيادة استخدام الرنمينبي على المسرح الدولي.

وقال ماريش: "نحن حريصون جداً على تنويع منتجاتنا ونولي اهتماماً كبيراً لتطوير تداول الرنمينبي واليورو مقابل الروبل".