.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لجذب المستثمرين الصينيين.. بورصة دولة عظمى تغير مواعيد التداول

بورصة موسكو
بورصة موسكو
الأسواق العالمية

لجذب المستثمرين الصينيين.. بورصة دولة عظمى تغير مواعيد التداول

محاولة جديدة لتعزيز التجارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن تفتح بورصة موسكو تداول العملات والمشتقات أبكر بثلاث ساعات بدايةً من مارس، في أحدث محاولة لحشد المزيد من الطلب من المستثمرين في الصين.

سيستمر التداول من الساعة 7 صباحاً حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو، حيث تسعى البورصة للحاق بالمزيد من ساعات اليقظة في البلدان الواقعة شرق روسيا.

يعد قرار البورصة الروسية هو الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها موسكو وبكين لتعزيز التجارة بين البلدين، والتي وعدت تاريخيا بالكثير لكنها لم تحقق سوى القليل.

رغم ضبابية كورونا.. النظرة إيجابية لسوق الأسهم السعودية أسواق المال سوق السعودية رغم ضبابية كورونا.. النظرة إيجابية لسوق الأسهم السعودية

فشلت خطط الاقتراض على نطاق واسع من قبل الشركات الروسية التي تستخدم "سندات الباندا" المقومة بالرنمينبي الصيني، مع إصدار رئيسي واحد فقط حتى الآن.

قال العضو المنتدب للتطوير في بورصة موسكو، إيغور ماريش: "كان تزايد أحجام الرنمينبي المتداولة مقابل الروبل هدفاً طويل الأجل لكل من روسيا والصين"، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يتم تنفيذ حوالي 30 مليار دولار من المعاملات يومياً بالروبل في أسواق العملات العالمية، بأغلبية ساحقة للدولار. ما يقرب من 25% من سوق الروبل اليومي يتم في بورصة موسكو.

على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت التداولات التي تشتمل على الروبل والرنمينبي في بورصة موسكو بنسبة 27%، لكنها لا تزال تتضاءل أمام تداولات الدولار.

تداول الروبل مقابل العملات
تداول الروبل مقابل العملات

في العام الماضي، تعاملت البورصة مع صفقات بقيمة 986 مليار روبية (13.4 مليار دولار) بين الروبل والرينمينبي، وتداولات بقيمة 266.6 تريليون روبية تعادل 3.6 تريليون دولار بين الروبل والدولار.

وقال ماريش: "نأمل أن يكون تمديد ساعات التداول مفيداً لهذه التدفقات ونأمل أن نرى المزيد من المستثمرين الصينيين يتداولون في العملات الأجنبية وفئات الأصول الأخرى في البورصة".

بدأت الجهود المبذولة لتطوير سوق للتحويل المباشر للرنمينبي إلى الروبل منذ أكثر من عقد، عندما وافق البنك المركزي الروسي وبنك الصين الشعبي على التعاون لإنشاء سوق لتداول عملاتهما المحلية مباشرة مقابل بعضهما البعض، على أمل استبدال عملية التداول الحالية لكل منهما مقابل الدولار.

تصاعد التوترات بين روسيا والاقتصادات الكبرى في الغرب جعل من الصعب على العديد من المستثمرين الاستثمار في اقتصاد البلاد. في الوقت نفسه، تميل روسيا سياسياً بشكل أقرب إلى الصين، التي كانت حريصة على زيادة استخدام الرنمينبي على المسرح الدولي.

وقال ماريش: "نحن حريصون جداً على تنويع منتجاتنا ونولي اهتماماً كبيراً لتطوير تداول الرنمينبي واليورو مقابل الروبل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد