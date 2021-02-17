عندما ترغب بشراء شيء ما، وتقوم بالدفع عبر بطاقتك الإلكترونية، يحول البائع العملية إلى البنك الذي يتأكد من أن حسابك فيه ما يكفي من المال للقيام بالدفع ويخصم ذلك المبلغ من حسابك. وهكذا يحفظ الجميع حقوقهم وحساباتهم.

ولكن في حالة بيع وشراء أو حتى الدفع عبر العملات المشفرة فإن البنك غير موجود في المعادلة.. من تأتمن إذاً على حساباتك وعملاتك؟

في هذه الحالة هناك آلاف من الأشخاص والخوادم والكومبيوترات المرتبطة بشبكات العملات الرقمية عبر البلوك تشين يدققون هذا الحساب وماذا يدخل إليه وماذا يخرج منه. لابد وأن مجموعة منهم ستتعرف على أي تغيير أو تلاعب. لذا هوامش الخطأ كمحاولة أحدهم بيع عملة بيتكوين أكثر من مرة أو قرصنتها تكاد تكون معدومة.

وعملية اكتشاف الأخطاء تسمى التعدين أو الـ Mining الذي يقوم به خبراء البرمجة وخوادم وكمبيوترات معقدة وخاصة، للتأكد من سلامة المعاملات المتعلقة بالبيتكوين والعملات المشفرة، وبالمقابل يحصلون على أجزاء من هذه العملات التي تساوي الآلاف، مجانا، عبر سحب عشوائي كمكافأة عندما يكتشفون خطأً ما.

ومع ازدياد شعبية العملات المشفرة وارتفاع قيمة البيتكوين التي جاوزت حاجز 50 ألف دولار، وتغريدات إيلون ماسك، فالمزيد والمزيد من المنقبين ينضمون إلى هذه العملية ويوظفون المزيد من الخوادم الضخمة والأجهزة للبحث عن الأخطاء، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة.

هائلة بمعنى أن الطاقة الكهربائية التي تستهلكها عملية التنقيب عن البيتكوين سنوياً هي أكبر من الطاقة السنوية التي تستهلكها دولة الأرجنتين بأكملها، وتبلغ عند 121.36 تيراوات ساعة في السنة، بحسب دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة كامبردج.

وبحسب الدراسة، فلو كانت البيتكوين دولة، ستكون ضمن أكثر 30 دولة مستهلكة للطاقة الكهربائية عالمياً، أكثر من هولندا والإمارات مثلاً.

ويرى النقاد أن قرار شركة Tesla للسيارات الكهربائية بالاستثمار بكثافة في Bitcoin يقوض أهدافها البيئية. وبحسب ديفيد جيرارد، مؤلف وكاتب في مجال البلوكتشينز فإن إيلون ماسك أضاع سنين من العمل على الطاقة النظيفة لترويج تسلا.

فبعدما حصلت تسلا على 1.5 مليار دولار من الإعانات البيئية في 2020، بتمويل من دافعي الضرائب. استدارت وأنفقت 1.5 مليار دولار على بيتكوين، والتي يتم تعدينها في الغالب بالكهرباء من الفحم، ما قد يدفع المشرعين لمراجعة هذا الدعم. واقترح فرض ضريبة الكربون على العملات المشفرة لموازنة الاستهلاك السلبي.