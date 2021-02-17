توقع المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي أشرف العايدي، في مقابلة مع "العربية"، أن الهدف الجديد لسعر "بيتكوين" بعد تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار، هو سعر الـ75 ألف دولار.

وفي حين أشار إلى أن القيمة السوقية لبيتكوين تقترب من تريليون دولار، توقع أن يتراجع سعر بيتكوين أقله 15% في الفترة القريبة "حيث إن هذه العملة هي الظاهرة الوحيدة في السوق التي من الممكن أن تهوي 15 و30% في يوم واحد ثم ترتفع 15 و40% في اليوم الثاني".

وتوجه إلى المستثمرين محذرا: "لا تضعوا أكثر من 5% من استثماراتكم في بيتكوين".

ويرى جي بي مورغان أن التقلبات الحادة في سعر البتكوين يجب أن تتراجع، وبشكل ملحوظ، حتى تستطيع العملة المشفرة الحفاظ على مستوياتها السعرية الحالية.

وأشار فريق الباحثين لدى جي بي مورغان، إلى أن القيمة السوقية للبتكوين ارتفعت 700 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة، رغم أن إجمالي الاستثمارات المؤسساتية خلال الفترة لم تتعدى الـ11 مليار دولار، في إشارة إلى طبيعة المضاربة التي تشهدها البيتكوين.

ارتفعت عملة بيتكوين فوق 51.259 ألف دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى، مما أضاف قوة إلى الارتفاع الذي تغذيه علامات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكتسب قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 4.2%، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، على موقع coinmarketcap.

عملة بيتكوين تواصل مؤخرا اختراق مستويات قياسية جديدة، وارتفعت بأكثر من 70% منذ مطلع العام الجاري، وجاءت معظم المكاسب بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار بيتكوين.

وكانت الخطوة التي اتخذتها Tesla، والتي قالت أيضاً إنها ستقبل بيتكوين كوسيلة دفع، هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي قفزت بعملة بيتكوين من هامش التمويل إلى ميزانيات الشركة وول ستريت، حيث بدأت الشركات الأميركية ومديرو الأموال التقليديون في شراء العملة.

يأتي الاندفاع في عام 2021 من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على رأس ارتفاع بنسبة 300% العام الماضي حيث بحث المستثمرون عن الأصول ذات العائد المرتفع وبدائل الدولار وسط أسعار فائدة متدنية أو حتى سلبية على مستوى العالم.