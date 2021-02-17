حصل الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا على نفس الزيادة في رواتب الموظفين في الشركة، على الرغم من أن المدفوعات المستقبلية قد تزيد من رزمته البالغة 15.4 مليون جنيه إسترليني تعادل 21.4 مليون دولار بعد عام أشرف فيه على إطلاق أحد اللقاحات الواعدة لفيروس كورونا في العالم.

كشفت مجموعة الأدوية الأنجلو سويدية في تقريرها السنوي يوم الاثنين، أن باسكال سوريوت حصل على حزمة تتضمن راتباً أساسياً قدره 1.29 مليون جنيه إسترليني، ومكافأة سنوية قدرها 2.3 مليون جنيه إسترليني، ومدفوعات بموجب خطة حوافز طويلة الأجل بقيمة 11.1 مليون جنيه إسترليني لعام 2020، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفع إجمالي أجر الرجل الفرنسي، الذي يعادل 197 ضعف الأجر المتوسط للشركة التي يقع مقرها في كامبريدج، بمقدار 140 ألف جنيه إسترليني عن مستويات عام 2019. ومن المقرر أيضاً أن يحصل على زيادة في راتبه بنسبة 3% لهذا العام يستحقها جميع الموظفين، وبذلك يصل أجره الأساسي لعام 2021 إلى 1.33 مليون جنيه إسترليني.

تم تكريم سوريوت لقرار أسترازينيكا بعدم الربح أثناء الوباء من اللقاح الذي طورته الشركة مع جامعة أكسفورد، مما جعله في متناول العالم النامي. ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم قدرة المجموعة على الوفاء بجداول التسليم الأوروبية الأولية، بسبب التأخير في التصنيع، وندرة البيانات التجريبية لكبار السن الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً مما دفع بعض البلدان إلى التراجع عن التوصية باستخدامه لكبار السن.

ساعد الرجل البالغ من العمر 61 عاماً، في تحويل ثروات الشركة من خلال أدوية السرطان وغيرها من الأدوية الرائجة منذ أن تولى القيادة في عام 2012.

وضعت أسترازينيكا خططاً لزيادة الحد الأقصى للمكافأة الممنوحة لـ سوريوت من 550% إلى 650% من راتبه. ومع ذلك، سيتم تخفيض مساهماته في المعاش التقاعدي إلى 11% من الأجر الأساسي، وهو نفس مستوى القوة العاملة الأوسع.

قالت أسترازينيكا إن التغييرات التي تقترحها كانت في جزء منها اعترافاً بـ "الأهمية الحاسمة لنجاح الأعمال في المستقبل وزيادة نطاق الأدوار" للرئيس التنفيذي في ضوء تطوير لقاح فيروس كورونا، وكانت محاولة "لسد الفجوة في مستويات الأجور في السوق داخل تجمع المواهب الصيدلانية العالمية والأوروبية التنافسية ".

أضافت أسترازينيكا في تقريرها السنوي: "في العام الماضي، أصبح من الواضح أن سياسة المكافآت الحالية لم توفر للجنة المرونة الكافية لمكافأة الأداء الاستثنائي والنمو الذي نتوقع أن يحققه الفريق التنفيذي".

اعترض بعض المساهمين على رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة في الماضي. صوت حوالي 35% من المساهمين في اجتماعها السنوي قبل ثلاث سنوات ضد تقرير المكافآت.

بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المالية وتسريع الابتكار العلمي، قالت لجنة المكافآت إنها نظرت في "القيادة الملهمة" لسوريوت استجابةً للوباء - بما في ذلك التوصل للقاح فيروس كورونا. ومن المقرر تسليم حوالي 3 مليارات جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم.

كانت المكافأة السنوية لشركة أسترازينيكا، المقسمة بالتساوي بين النقدية والأسهم المؤجلة، 90% من الحد الأقصى المسموح به، حيث بلغت قيمة مدفوعاته التحفيزية طويلة الأجل القائمة على الأسهم 99% من الحد الأقصى، وسيتم إصدارها بعد فترة احتجاز مدتها عامان.