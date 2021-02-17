.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروة "ماسك"

بيزوس وماسك
بيزوس وماسك
ثروات

بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروة "ماسك"

بفارق 955 مليون دولار 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كانت الفترة التي استطاع إيلون ماسك الاحتفاظ خلالها بلقب أغنى رجل في العالم قصيرة.

وتراجعت أسهم شركة تسلا أمس الثلاثاء، 2.4%، لتمحو بذلك نحو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي وتقصيه من أعلى قائمة أغنى رجل في العالم.

واستعاد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، لقب الرجل الأغنى في العالم، الذي احتفظ به على مدار ثلاث سنوات، حتى نهاية الشهر الماضي، بثروة تقدر بنحو 191.2 مليار دولار، وهي أعلى بـ 955 مليون دولار عن ثروة ماسك.

أسهم هذه الشركة تقفز 32% بعد محادثات اندماج مع قصص خاصة سيارات كهربائية أسهم هذه الشركة تقفز 32% بعد محادثات اندماج مع "لوسيد"

وبحسب دراسة أعدتها منظمة "أوكسفام"، وهي أكبر جمعية خيرية في بريطانيا، فإن أغنى عشرة رجال في العالم تمكنوا من زيادة ثروتهم مجتمعة بمقدار 540 مليار دولار خلال جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الوباء، أشارت الدراسة إلى أن ثروة ألف من أصحاب المليارات في العالم، ومعظمهم من الرجال البيض، عادت إلى المستويات القياسية التي شوهدت قبل الوباء، وذلك في أقل من تسعة أشهر مع انتعاش أسواق الأسهم، على الرغم من استمرار الركود في الاقتصاد الحقيقي.

وبلغ إجمالي ثروة المليارديرات 11.95 تريليون دولار في ديسمبر 2020، أي ما يعادل إجمالي إنفاق حكومات مجموعة العشرين على التعافي من مرض "كوفيد -19".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد