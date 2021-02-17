قال رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب عبد الكريم محمد الراجحي إن قرار إدراج الشركة بالسوق الموازية السعودية (نمو) يعطي قوة وشفافية للشركة، كما يؤكد للمستهلكين والتجار بأن الشركة تيسير على النهج الصحيح.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الشركة قائمة منذ 2008، وأرباحها متصاعدة، مشيرا إلى أن الطلب على منتجات الحديد مرتفع جدا، بسبب التوسعات العمرانية والمشاريع الخاصة والعامة.

وأوضح أن الشركة حققت أداء متميزا العام الماضي، وهو عام كورونا كما استفادت على نحو جيد من المبادرات الحكومية لدعم المصانع.

وأوضح أن أرباح الشركة نمت بنسبة 20% العام الماضي، مؤكدا أن الشركة لم تواجه أي تعثر من عملائها.

وقال: "النظام المتبع في الشركة هو الدفع مقدم.. نعطيهم (العملاء) سعر تحفيزي بدون تسهيلات ولذلك لم يكن هناك تعثرات".

وانطلق اليوم تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في نمو - السوق الموازية كإدراج مباشر.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا أو هبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا أو هبوطا.

وسيكون سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج 37 ريالاً، علما أن رأسمال الشركة يبلغ 121 مليون ريال.

وبذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى خمس شركات. علما أن العديد من الشركات بدأت في النمو لتنتقل بعدها إلى السوق الرئيسية تداول.