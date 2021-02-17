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وارنر ميوزيك الأميركية تستحوذ على حصة في روتانا للصوتيات

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
سوق السعودية

وارنر ميوزيك الأميركية تستحوذ على حصة في روتانا للصوتيات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة "وارنر ميوزيك غروب"، أمس على حصة في بشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" التابعة لمجموعة روتانا الإعلامية والمملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، في صفقة تعطي الشركة الحق في توزيع إنتاج أكبر المطربين العرب خارج منطقة الشرق الأوسط.

ولم تفصح شركة وارنر ميوزك عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها، لكن مصدرا قريبا من الصفقة، قال لبلومبيرغ إن شركة وارنر استحوذت على حصة أقلية في شركة روتانا، وفقا لتقييم الشركة عند 200 مليون دولار.

واستثمر الوليد نحو 270 مليون دولار في شركة دييزير " Deezer" عام 2018، وهي الصفقة التي جعلت محتويات شركة روتانا للصوتيات متاحة على تطبيق الأغاني.

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في حين أن الصفقة صغيرة نسبياً لأعمال الموسيقى العالمية من حيث الاعتبارات المالية، فإن الاتفاقية ستجمع بين واحدة من أكبر قوى الموسيقى في الغرب مع عملاق الموسيقى في الشرق الأوسط، في وقت تزدهر فيه مبيعات الموسيقى المسجلة. كما أنه سيعطي وارنر وصولاً مباشراً إلى الشرق الأوسط، والذي يعد بجمهور شاب وثري نسبياً، ومتمرس بالإنترنت.

وتعود ملكية "روتانا للصوتيات والمرئيات" إلى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة ، حيث تتبع لمجموعة روتانا الإعلامية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيسيا" لها، وتتوزع فروعها في كل من جدة، دبي ، الكويت، بيروت، والقاهرة.

ونمت عائدات الموسيقى العالمية المسجلة بقوة في السنوات الأخيرة، مدعومة بشعبية خدمات البث مثل Spotify و Apple Music، حيث أنقذ البث الصناعة من أكثر من عقد من التراجع على أيدي القرصنة عبر الإنترنت وانهيار مبيعات الأقراص المدمجة.

يستخدم حوالي 72% من السعوديين وسائل التواصل الاجتماعي فيما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 71%، وفقاً لقاعدة البيانات الألمانية على الإنترنت Statista.

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