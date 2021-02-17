تقترب شركة لوسيد للسيارات الكهربائية من أن تصبح شركة عامة بتقييم يصل إلى 12 مليار دولار، بعد محادثات من قبل شركة سي سي أي في "CCIV"، للاندماج معها.

وشركة سي سي أي في، هي شركة استحواذ ذات الغرض الخاص التابعة لميكل كلين.

والاندماج بين لوسيد وشركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، ستكون الأكبر في مجال السيارات الكهربائية التي تصبح من خلالها شركات عامة مدرجة بالبورصة عبر اندامجها مع شركة استحواذ ذات غرض خاص، وذلك بعد عمليات مماثلة على شركتي نيكولا وفيسكر للسيارات الكهربائية.

وبدأت شركة سي سي أي في، محادثات مع مستثمرين لجمع أكثر من مليار دولار، عبر آلية PIPE، وهي الاستثمار الخاص في الأسهم العامة، وهي عبارة عن شراء أسهم بشركة مدرجة بسعر أقل من السعر السوقي الحالي. وهذه الآلية تتبعها المؤسسات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية، والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، لشراء الأسهم.

وتسعى شركة سي سي أي في لجمع هذه الأموال لتنفيذ الصفقة مع شركة لوسيد. ومن الممكن أن ترتفع حجم هذه الأموال إلى 1.5 مليار دولار، حسب حاجة المستثمرين، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

وهذه الأموال ستكون بجانب ملياري دولار جمعتها الشركة من طرحها الأولي في يوليو الماضي في بورصة نيويورك. وقالت المصادر أن كلتا الشركتين، وافقتا على الشروط المبدئية للصفقة.

وارتفعت أسهم سي سي أي في أمس بنسبة 31.82% في بورصة نيويورك، وأغلقت عند 52.7 دولار.

وشركات SPAC أو الاستحواذ لأغراض خاصة، لها "غرض خاص" من تأسيسها وهو العثور على شركة قائمة لشرائها والاندماج معها.

بهذه الطريقة تصبح الشركة الخاصة المستهدفة مدرجة في السوق دون المرور بالطريقة التقليدية للاكتتابات العامة التي تتطلب فترة زمنية أطول وشروطا أكثر صرامة. ولهذه الـ spacs اسم أكثر تعبيرا عن مضمونها وهو شركات الشيكات على بياض أو Blank Check Companies.

الأموال التي تجمعها الشركة توضع في حساب trust fund مُدر للفوائد ولا يحق لها أن تتصرف به إلا في حالتين، الأولى إيجاد شركة للاستحواذ عليها، والثانية إعادة الأموال للمستثمرين لأنها لم تنجح في ذلك في الوقت المطلوب الذي يكون عادة عامين.

صندوق الاستثمارات العامة

وتسعى لوسيد التي استثمر صندوق الاستثمارات العامة فيها عام 2018 أكثر من مليار دولار، لإرساء معايير صناعية جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتطورة، في المجالات الرئيسية المعنية بالأداء والكفاءة والتصميم.

وستبدأ الشركة عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر سيارة "لوسيد إير" بـ80 ألف دولار للطراز الأساسي ليرتفع إلى 169 ألف دولار لإصدار محدود من السيارة يعرف بـ"دريم إديشن".

وتجري الشركة محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر.