.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لندن تتحول.. من مدينة الضباب إلى مدينة السحاب

لندن
لندن تمنح ثاني موافقة على ناطحة سحاب
عقارات لندن

لندن تتحول.. من مدينة الضباب إلى مدينة السحاب

المبنى سيستوعب أكثر من 4000 شخص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فازت شركة التطوير العقاري تيناسيتي إنترنشونال Tenacity International المؤسسة في هونغ كونغ بالموافقة على بناء ناطحة سحاب جديدة في الحي المالي بلندن، بعد أسابيع فقط من الحصول على موافقة لإنشاء برج منفصل في نفس الشارع.

تمت الموافقة على المبنى المكون من 34 طابقاً الواقع في 70 Gracechurch Street من قبل مؤسسة مدينة لندن في اجتماع يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيكون المبنى على مرمى حجر من برج Walkie Talkie وسيجاور ناطحة سحاب مقترحة من 30 طابقاً حصلت Tenacity على إذن بها في أواخر يناير.

بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروة قصص خاصة ثروات بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم بعد تراجع ثروة "ماسك"

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيناسيتي، باتريك وونغ، "تحدثت إليكم الشهر الماضي عن ثقتي في المدينة ومستقبل المكتب. لا يمكنني التفكير في أي دليل أفضل على هذا الالتزام من حقيقة أننا عدنا إلى اللجنة التالية لمناقشة رؤية تطورنا الثاني في المدينة".

تعد الأبراج من بين أكبر التطورات الجديدة المقترحة في مدينة الضباب -شهرة لندن عالمياً- بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ ظهور فيروس كورونا الذي أجبر معظم عمالها على البقاء في منازلهم.

سيوفر المبنى حوالي 72000 متر مربع من المساحات المكتبية لاستيعاب أكثر من 4000 عامل، وفقاً لوثيقة التقديم. وسيضم أيضاً مطاعم ومقاهي، فضلاً عن صالة عرض عامة في المستويين 29 و30.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد