فازت شركة التطوير العقاري تيناسيتي إنترنشونال Tenacity International المؤسسة في هونغ كونغ بالموافقة على بناء ناطحة سحاب جديدة في الحي المالي بلندن، بعد أسابيع فقط من الحصول على موافقة لإنشاء برج منفصل في نفس الشارع.

تمت الموافقة على المبنى المكون من 34 طابقاً الواقع في 70 Gracechurch Street من قبل مؤسسة مدينة لندن في اجتماع يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيكون المبنى على مرمى حجر من برج Walkie Talkie وسيجاور ناطحة سحاب مقترحة من 30 طابقاً حصلت Tenacity على إذن بها في أواخر يناير.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيناسيتي، باتريك وونغ، "تحدثت إليكم الشهر الماضي عن ثقتي في المدينة ومستقبل المكتب. لا يمكنني التفكير في أي دليل أفضل على هذا الالتزام من حقيقة أننا عدنا إلى اللجنة التالية لمناقشة رؤية تطورنا الثاني في المدينة".

تعد الأبراج من بين أكبر التطورات الجديدة المقترحة في مدينة الضباب -شهرة لندن عالمياً- بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ ظهور فيروس كورونا الذي أجبر معظم عمالها على البقاء في منازلهم.

سيوفر المبنى حوالي 72000 متر مربع من المساحات المكتبية لاستيعاب أكثر من 4000 عامل، وفقاً لوثيقة التقديم. وسيضم أيضاً مطاعم ومقاهي، فضلاً عن صالة عرض عامة في المستويين 29 و30.