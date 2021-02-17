في الوقت الذي تسابق فيه شركات الأدوية لتطوير لقاحات كوفيد-19، متخطية خط النهاية في وقت قياسي، كانت أكبر ثلاث شركات تصنيع لقاحات في العالم في حالة إفلاس.

تحاول شركات غلاكسو سميثكلاين، وميرك، وسانوفي الآن، اللحاق بالركب، بعد أن أثبتت الشركات الناشئة بما في ذلك موديرنا، وبيونتيك إتقانها للتقنيات الجديدة التي ستشكل الصناعة لسنوات قادمة.

كشفت "فايننشال تايمز"، في تقرير موسع الأسباب التي دفعت كبار مصنعي اللقاحات في العالم للتأخر عن الركب، بعد أن تخلت شركة ميرك الأميركية مؤخراً عن برنامج تطوير اللقاح الخاص بها تماماً، في حين يتعين على شركة سانوفي الفرنسية، وشركة غلاكسو في المملكة المتحدة إعادة تجربة المرحلة المبكرة من اللقاح الذي يطورانه بشكل مشترك، بعد خطأ في الجرعات.

وفقاً للباحث في مجال الوصول إلى الأدوية في منظمة Public Citizen، زين ريزفي، فإن "الندرة الهائلة" للقاحات في جميع أنحاء العالم مرتبطة ارتباطاً مباشراً بفقدان مجموعات الأدوية الكبيرة هذه.

يبدو سوق اللقاحات مختلفاً تماماً هذا العام - واعتماداً على المتغيرات في الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 والحاجة إلى التعزيزات، يمكن أن تستمر بعض التغييرات.

في عام 2020، سيطرت شركة غلاكسو وسانوفي وميرك وفايزر على السوق من خلال اللقاحات الأكثر مبيعاً للإنفلونزا والالتهاب الرئوي وفيروس الورم الحليمي البشري والقوباء المنطقية، لم ينجح من بين الأربعة الكبار سوى فايزر عبر الشراكة مع بيونتيك.

هذا العام، تتوقع منصة بيانات علوم الحياة Airfinity أن تضاعف شركة فايزر عائداتها من اللقاح 3 مرات بفضل لقاح كوفيد-19، بينما ستتجاوز مبيعات اللقاحات في نوفافاكس، وموديرنا مبيعات اللقاحات في ميرك وغلاكسو و سانوفي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

حتى اللقاحات الأرخص ثمناً من أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، تعني أنه من المتوقع أن تحقق مبيعات لقاحات في عام 2021 أكثر من بعض شركات اللقاحات الأربعة الأولى في عام 2020.

تعكس أسعار الأسهم هذا التغيير الدراماتيكي. منذ بداية عام 2020، ارتفعت شركة نوفافاكس بأكثر من 6400%، وارتفعت موديرنا بأكثر من 850% و بيونتيك بأكثر من 190%. وتراجعت أسهم GSK وميرك وسانوفي بين 13 و30%.

مقاومة التكنولوجيا الجديدة

إن تقنية الحمض النووي الريبي الرسولي الجديدة mRNA- التي ترشد الجسم إلى صنع جزء من الفيروس لإثارة استجابة مناعية - التي استخدمتها فايزر-بيونتيك، وموديرنا، هي التي مزقت الجداول الزمنية التقليدية وسمحت لهم بإنتاج لقاحات تجريبية للاختبار في غضون أسابيع.

قبل الوباء، لم تتم الموافقة على لقاح بتقنية mRNA على الإطلاق وفي مايو، قال كين فرايزر، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، إن فكرة إنتاج لقاح جديد في غضون 12 إلى 18 شهراً كانت "عدوانية للغاية". بعد أقل من عام، يبدو أن لقاحات mRNA ستغير الصناعة إلى الأبد.

فضل كبار المسؤولين في الشركات الثلاثة الكبرى إعطاء الأولوية لأساليبهم المجربة والمختبرة.

قال أستاذ العلوم الصيدلانية في جامعة نورث إيسترن، منصور أميجي: "تميل الشركات إلى الاعتماد على التقنيات المملوكة لها لأنها تعتقد أنها يمكن أن تثق بها - ولا تريد التعدي على الملكية الفكرية للمنافسين".

استندت جهود ميرك بشكل أساسي إلى لقاح إيبولا الخاص بها ومرشح طورته شركة التكنولوجيا الحيوية النمساوية التي اشترتها العام الماضي. قال فرايزر في مايو إنه من المفيد "البدء بالأجهزة التي تعرفها"، وأنه كانت هناك أسئلة حول كيفية توسيع نطاق الأساليب الجديدة.

ومع ذلك، ابتعدت شركة ميرك عن لقاحيها التجريبيين بعد نتائج الاختبارات المبكرة المخيبة للآمال. تم تأجيل لقاح سانوفي، وغلاكسو لمدة ستة أشهر تقريباً بعد إعطاء المشاركين في التجربة عن طريق الخطأ جرعة أقل تركيزاً، مما أدى إلى بيانات أظهرت استجابة مناعية أضعف لدى كبار السن.

قال الرئيس السابق لتطوير اللقاحات في شركة ميرك، والرئيس التنفيذي الحالي لشركة Sharps Technology، سورين كريستيانسن، إنه بعد البيانات السلبية المبكرة، ربما استنتجت ميرك أنها "فاتها القطار" وأن لقاحات mRNA من المرجح أن تصبح "سوقاً تنافسية للغاية".

أضاف، "الأمر كله يتعلق باتخاذ القرار وهل نريد المخاطرة بتخصيص الموارد والمال والأشخاص لفعل شيء مثل كوفيد-19؟".

قبل الوباء، بدأت كل من شركة فايزر و سانوفي في المشاركة في لقاحات mRNA من خلال الشراكات - لكن بيونتيك شريك فايزر كان بعيداً عن شريك سانوفي، Translate Bio، الذي لم يختبر بعد طريقته في توصيل mRNA إلى الناس.

عندما ضرب كوفيد-19، أعطت سانوفي الأولوية في البداية للتقنية التي تستخدمها للقاح الأنفلونزا، على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتاً أطول للحصول على برنامج من هذا النوع على الأرض. لذلك لم يبدأ الاختبار على البشر حتى سبتمبر 2020. بالتوازي مع ذلك، أعلنت في مارس أنها ستعمل مع Translate Bio على لقاح بتقنية mRNA لفيروس كورونا.

بدلاً من تطوير لقاح خاص بها من الصفر، قررت شركة غلاكسو تقديم "مساعدها" - وهو مكون يمكن إضافته إلى اللقاحات لتعزيز الاستجابة المناعية - للعديد من صانعي اللقاحات، وأبرزهم سانوفي. وقد فاجأ هذا البعض في الصناعة، الذين اعتقدوا أن شركة غلاكسو هي الشريك الواضح لتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، لكن في هذا الحدث، كانت أسترازينيكا هي التي عملت مع أكسفورد.

قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة غلاكسو للقاحات، توماس بروير، إن الشركة اختارت إعطاء الأولوية للدواء المساعد، بما في ذلك توظيف مئات الأشخاص لتوسيع التصنيع، حيث اعتبر ذلك "أوسع مساهمة" يمكن أن تقدمها لمحاربة كوفيد-19.

يشك البعض في أن صانعي اللقاحات الثلاثة الكبار ربما كانوا أيضاً حذرين من تشتيت انتباههم عن أعمالهم الأساسية من خلال السعي بإخلاص وراء لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث كانت الأوبئة السابقة، بما في ذلك سارس وميرز، قد اختفت قبل أن يكون اللقاح جاهزاً أو حتى تمكنت مجموعات الأدوية من إكمال التجارب.

قال ريزفي: "إن فشل ثلاثة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم في التعامل مع الأزمة على محمل الجد والاستجابة لها من خلال الاستجابة المباشرة هو مؤشر على الفشل الأكبر في نموذج أعمال الصناعة في إعطاء الأولوية لاحتياجات الصحة العامة".

تجارب سابقة مخيبة

قد يرجع سبب عدم حماس الشركات الكبيرة، إلى تجاربها السابقة والتي لم تكلل بنجاح كامل، حيث أمضت سانوفي أكثر من عقد من الزمان في تطوير لقاح لحمى الضنك، لكنه فشل بعد أن زاد من خطر الإصابة بالمرض لدى بعض الأطفال، كما اخترعت شركة غلاكسو أول لقاح للملاريا - لكن الأمر استغرق 30 عاماً، فيما كان لقاح الإيبولا من شركة ميرك "انتصاراً إنسانياً" - لكنه لم يكن رابحاً.

استثمر صانعو الأدوية في الأدوية الرائجة لعلاج السرطان والأمراض النادرة، حيث أدت القفزات التكنولوجية إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

وقالت المحللة في يو بي إس، لورا ساتكليف، إنه حتى قبل عام، كان لا يزال يُنظر إلى اللقاحات على أنها "أعمال مستقرة وجيدة" ولكنها "غير مثيرة". وقالت: "الآن تغير كل شيء، يولي المستثمرون المزيد من الاهتمام".

متابعين سريعين

مع أمل موديرنا و بيونتيك في استخدام نجاحهما في كوفيد-19 للتقدم إلى أسواق اللقاحات الأخرى، يحول شاغلو الوظائف الآن تركيزهم إلى خبراء تكنولوجيا الـ mRNA.

في يونيو، وسعت سانوفي شراكتها مع شركة ترنسلات بايو Translate Bio، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تعمل معها منذ 2018 لاستكشاف لقاحات بتكنولوجيا الحامض النووي المرسال mRNA لجميع الأمراض المعدية. تخطط الشركتان لبدء اختبار لقاح بتكنولوجيا mRNA ضد فيروس كوفيد-19 في الربع الأول، ولقاح أخر للإنفلونزا بنفس التقنية في وقت ما من هذا العام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Translate Bio، رون رينو، إن كورونا يمنح سانوفي رؤية أوضح لمدى فائدة التقنية الحديثةmRNA في الإنفلونزا، وهي سوق تعد فيها أكبر منافس وتدر للشركة حوالي 2.5 مليار يورو سنوياً من الإيرادات.

أعلنت شركة غلاكسو، التي كانت قد دخلت في شراكة مع شركة CureVac الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق الشراكة لتشمل لقاح الشركة ضد كورونا، حيث ستساعد شركة الأدوية البريطانية في تصنيع لقاح بتقنية mRNA وسيعمل الاثنان معاً لتطوير لقاح لاستهداف العديد من سلالات الفيروس في وقت واحد، ومن المتوقع أن يصل في عام 2022.