خفضت شركة بيركشاير هاثاواي مراكزها في شركة "أبل"، وراكمت الاستثمارات على أسهم شركات الأدوية والاتصالات والنفط في الربع الأخير، وفقاً للإيداعات المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تخلت الشركة التي يقودها الملياردير وارن بافيت، عن 6% من حصتها في أبل لتصل إلى 887 مليون سهم في الربع الرابع، لكنها في الوقت نفسه زادت استثماراتها في شركة "أبفي" للأدوية بنسبة 20%، وشركة بريستول مايرز بنسبة 11%، وعملاق الأدوية شركة ميرك بنسبة 28%، وفقاً لما ذكره موقع "ياهو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

زادت المجموعة من انكشافها على شركة تي موبايل، بنسبة 1.36% لتصل إلى 5.2 مليون سهم، كما أضافت 146.7 مليون سهم في شركة فيرجن كوميونيكاشنز.

اشترت بيركشاير حصة جديدة تبلغ 48.5 مليون سهم في شركة شيفرون وزادت استثمارها في The Kroger بنسبة 34%.

وتشمل التغييرات الأخرى خفضاً بنسبة 59% في استثماراتها في شركة ويلز فارغو، وخفض بنسبة 28% في حصتها في سنكور إنرجي.

رغم الخفض فلا يزال استثمارها في أبل أكبر استثمار منفرد في محفظة بيركشاير، وفقاً لآخر إفصاحها، حيث يبلغ قيمة الاستثمار 120 مليار دولار.

أغلقت أسهم أبل على انخفاض بنحو 1.6% عند 133.19 دولار للسهم يوم الثلاثاء، وانخفضت بنسبة 0.41% أخرى في جلسة ما بعد ساعات التداول.

في جلسة التداول بعد الإغلاق يوم الثلاثاء - ارتفعت أسهم شركة أبفي بنسبة 0.42% عند 104.64 دولار. وارتفعت أسهم بريستول مايرز 0.34% إلى 59.60 دولار. ارتفعت أسهم T-Mobile بنسبة 0.86% إلى 123.05 دولاراً.

قفز سهم Verizon بنسبة 3.05% إلى 55.80 دولار في تعاملات ما بعد الإغلاق، بينما ارتفعت أسهم شيفرون بنسبة 2.54% إلى 95.50 دولار.

فيما أغلقت أسهم الفئة أ من بيركشاير على ارتفاع بنسبة 1.23% عند 369333 دولاراً. وأغلقت أسهم الشركة من الفئة "ب" مرتفعة 1.15% عند 245.28 دولار وانخفضت بنسبة 0.11% في جلسة ما بعد الإغلاق.