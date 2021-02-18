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عاملان يحددان أسعار النفط الفترة المقبلة

أسعار النفط

عاملان يحددان أسعار النفط الفترة المقبلة

قرار أوبك وطقس أميركا

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دبي - العربية.نت

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قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان، إن أزمة الطقس في تكساس ووقف الإنتاج النفطي، يمثلان مشكلة عالمية وليست فقط مشكلة محلية داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الأزمة أصبحت عالمية بعدما جرى الإعلان في تكساس أنها لن تقوم بتصدير الغاز حتى إلى بلدان مثل المكسيك.

وأشارت إلى أن هناك أزمة في العرض بسوق النفط، فعوامل الطقس أدت إلى خلل في العرض بأكثر من 4 ملايين برميل، ما أدى إلى وصول خام تكساس إلى ما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل، وقبل عام تقريبا كان سالب 40 دولاراً للبرميل.

وترى أن الأزمة الحالية ستستمر لأسابيع، وفقا لتصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وستتحدد الأسعار خلال الفترة المقبلة على أساس الأزمة الحالية في تكساس ومدى استمرارها، بجانب اجتماع أوبك في 4 مارس، وما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا التوقيت، وفقا للوري هايتيان.

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