10 ملايين دولار فأكثر من الأصول القابلة للاستثمار كان يلزم توافرها لدى العميل لجذب انتباه مديري الثروات في "غولدمان ساكس"، أما الآن فالوضع اختلف تماما، فكل ما يتطلبه الأمر حاليا هو حساب بألف دولار وهاتف ذكي فقط.

جنون سهم GameStop عبر تطبيق "روبن هود"، سلّط الضوء على مجموعة متزايدة من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي دفع البنك الاستثماري لإطلاق منصة Marcus Invest الرقمية، منخفضة التكلفة، في وقت زاد فيه اهتمام المستثمرين اليومي بسوق الأوراق المالية.

المنصة الجديدة تقوم بتخصيص وإعادة توازن ثروة الأفراد تلقائيًا عبر محافظ الأسهم والسندات، بناءً على نماذج طورتها لجنة معنيّة بالاستثمار تابعة للبنك، ولا تسمح للعملاء من المستثمرين بشراء وبيع الأسهم الفردية.

تاريخيا، كان مستشارو الثروات الخاصة رفيعو المستوى في غولدمان ساكس يتقاضون رسومًا استشارية سنوية يمكن أن تتجاوز الـ 1% من أرصدة الحسابات التي لا تقل عن 10 ملايين دولار، أما الآن، فعملاء الخدمات الاستشارية الرقمية لـ Marcus Invest يدفعون رسوما استشارية لا تتجاوز صفر فاصل خمسة وثلاثين في المئة من أرصدة حساباتهم البالغة ألف دولار كحد أدنى.

وبحسب البنك، سيتم دمج منصة Marcus Invest في موقع وتطبيق Marcus للخدمات المصرفية للعملاء.