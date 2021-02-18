.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لا كهرباء والدولار يحلق.. اللبناني يعاني الأمرين و"المركزي" يترقب

Snow blankets parts of Lebanon
عاصفة ثلجية تضرب لبنان
ديون لبنان

لا كهرباء والدولار يحلق.. اللبناني يعاني الأمرين و"المركزي" يترقب

يواصل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه بشكل سريع في السوق السوداء ولامس 9300 ليرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يواصل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه بشكل سريع في السوق السوداء، فقد تراوح مساء الأربعاء بين 9150 و9200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ صباحاً 8950 ليرة، وقد وصل إلى 9300 ليرة لبنانية، اليوم الخميس.

يأتي هذا الارتفاع الجنوني لسعر الصرف في وقت يعاني اللبناني الأمرين، مع وصول الزائر الأبيض والعاصفة الثلجية إلى لبنان، حيث أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنّه "ونتيجة للعاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية عند حوالي الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17/2/2021 إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية".

وأضافت الشركة: "بناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا إلى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيّاً إلى مختلف المناطق".

شعارات مناهضة لسياسة رياض سلامة النقدية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
شعارات مناهضة لسياسة رياض سلامة النقدية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

وتتجه الأنظار إلى نهاية شباط الجاري، وهي المهلة التي حددها مصرف لبنان للمصارف للالتزام بتطبيق التعميم 154 بهدف تلبية مطالب المركزي بالنسبة إلى زيادات في رأس المال بنسبة 20% وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها، ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.

ويعتبر مصرف لبنان أن من السابق لأوانه تقويم استجابة المصارف لهدف زيادة رأس المال، وطلب زيادة السيولة، وهذه المهلة لم تمر بعد، بحسب ما ورد في صحيفة "النهار" اللبنانية.

الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان(أرشيفية- فرانس برس)
الدولار والأزمة الاقتصادية في لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

ومن هنا يؤكد "المركزي" أنه لا يعرف حتى الساعة من هي المصارف التي ستنفذ التعميم، ومن هي العاجزة عن ذلك، في وقت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلوائح تضم أسماء يُزعم أنها ستلتزم طلبات المصرف المركزي والبقاء في السوق اللبنانية، وتلك المرتقب دمجها أو حتى تصفيتها نهائياً وإخراجها من القطاع.

من الاحتجاجات السابقة على غلاء الأسعار ( 30 يونيو 2020 - رويترز)
من الاحتجاجات السابقة على غلاء الأسعار ( 30 يونيو 2020 - رويترز)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد