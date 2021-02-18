قال الرئيس التنفيذي المكلف في السعودي الفرنسي كابيتال، نواف العتيبي، إنه يتوقع أن تقوم شركته بالعمل كمدير طرح لشركتين إضافيتين بالسوق السعودية خلال العام الجاري 2021، بجانب إدارتها لطرح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

وأضاف في حديثه للعربية، أن هذا الأمر سيتحقق في حال ما إذا استمرت الظروف المواتية للسوق، مشيرا إلى أن شركته متفائلة بسوق الطروحات الأولية هذا العام.

وبدأ الثلاثاء الماضي، اكتتاب الأفراد في طرح 30% من أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، ويستمر لمدة يومين ينتهيان بنهاية يوم 17 فبراير 2021.

وخصصت الشركة 750 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وبلغ سعر الطرح النهائي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 72 ريالا للسهم.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم أو بكسور الأسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم.

وفي هذا السياق، لا يتوقع العتيبي زيادة الحصة المتاحة للأفراد في الاكتتاب العام لشركة الخريف، وسط الإقبال المرتفع.

وأوضح في حديثه للعربية أن نجاح الاكتتاب يتمثل في التوقيت الذي تم الطرح به في ظل السيولة المتوافرة بالسوق، بجانب الأداء المالي الجيد للشركة ووضعها القوي، وخبرة المستشار المالي التي أبرزت مزايا الشركة.

وكانت السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي، والمجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، أعلنوا تفاصيل إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 72 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة.