بدأت سنغافورة في قبول الطلبات لبرنامج يسمح للأشخاص بدخول الجزيرة لأغراض تجارية وأغراض رسمية دون الحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، حيث سيتعين عليهم البقاء في منشأة تشبه الفقاعة بالقرب من مطار شانغي، ولا يمكنهم مغادرتها.

من المتوقع أن يصل الزوار الأوائل في إطار ما يسمى ببرنامج "تواصل في شانغي" Connect @ Changi الشهر المقبل، حسبما قال آلان طومسون، الرئيس المشترك للتنمية الاستراتيجية في تيماسيك إنترناشيونال، يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال طومسون: "كان الاقتصاد يتضرر، وصناعة الطيران تضررت، وصناعة الأغذية والمشروبات والضيافة تتضرر - كنا بحاجة إلى شيء ما لعودة الاقتصاد. ستسمح المنشأة المصممة لهذا الغرض "بعقد اجتماعات العمل والتي ستمكن بعد ذلك من السفر، وسنكون قادرين تدريجياً على جعل الأعمال أقرب ما تكون إلى طبيعتها في ظل هذه الظروف.

يعتمد اقتصاد سنغافورة الصغير والمفتوح إلى حد كبير على قطاعي السياحة والخدمات لتحقيق النمو. تحقيقا لهذه الغاية، كانت تحاول إعادة فتح حدودها من خلال إنشاء ممرات خضراء وترتيبات سفر خاصة مع البلدان التي تم احتواء الفيروس فيها أيضاً، مثل نيوزيلندا وفيتنام. لكن الموجتين الثانية والثالثة في أماكن مختلفة جنباً إلى جنب مع إطلاق اللقاح المطول يعني أن السفر على نطاق واسع لا يزال على الأرجح على بعد أشهر.

تحرص السلطات على وضع سنغافورة، التي قامت بعمل جيد لاحتواء فيروس كوفيد، كمركز رئيسي للاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات والمعارض. قال طومسون إن برنامج "تواصل في شانغي" سيكون من بين الخيارات المتاحة عندما تستضيف سنغافورة المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من هذا العام.

سيضم المرفق في البداية 150 غرفة و 40 غرفة اجتماعات، وستصل إلى 660 و170 على التوالي، عند اكتمال المرحلة الأولى في مايو، وعند تشغيله بالكامل، سيكون لديه القدرة على استضافة حوالي 1300 مسافر من رجال الأعمال.

سيخضع الزوار للاختبار عند الوصول وطوال فترة إقامتهم ويجب عليهم مراعاة جميع تدابير السلامة. سيكونون قادرين على عقد اجتماعات مع الضيوف المحليين وغيرهم عبر مسارات سفر حركة منفصلة في المنشأة، حيث سيلزم عقد الاجتماعات مع السكان المحليين خلف فواصل ممتدة من الأرض إلى السقف.

يهدف الترتيب في المقام الأول إلى اجتماعات الأعمال الرسمية ومتعددة الجنسيات، فضلاً عن الاستشارات الطبية والمعاملات المصرفية الخاصة وتوقيع المستندات أو الاستشارات القانونية. جمهورها المستهدف هو بشكل أساسي الزوار الذين يقضون فترة قصيرة والذين لا ينوون البقاء لفترة أطول من بضعة أيام.