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نواة كابيتال للعربية: نعتزم جمع 100 مليون دولار قبل نهاية 2021

شركات

نواة كابيتال للعربية: نعتزم جمع 100 مليون دولار قبل نهاية 2021

نواة كابيتال تجمع 75 مليون دولار في أول جولة تمويلية لصندوقها المغامر

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دبي - العربية.نت

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جمعت نواة كابيتال إحدى شركات رأس المال المغامر الخليجي، التي تأسست قبل عام، 75 مليون دولار خلال جولة تمويل أولى لصندوقها NUWA VENTURES FUND I.

وأوضحت الشركة أن معظم ما جمعته جاء من الشركات العائلية السعودية والمجموعات الكبرى مثل مجموعة الفيصلية.

وفي هذا السياق، أوضحت الشريكة المسؤولة عن إدارة الشبكة والعمليات في نواة كابيتال ستيفاني نور برينس، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة التي لديها مقر في دبي والرياض، تهدف لاستثمار هذه الأموال في شركات ناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتستهدف رفع ما جمعته إلى 100 مليون دولار قبل نهاية عام 2021.

صندوق شركات صندوق "نواة" يستهدف جمع 100 مليون دولار

كما تستهدف Nuwa Capital، وفق برينس، المجالات التي تشمل البرمجيات كخدمة ومقدمي التقنيات للصناعات التقليدية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية.

وأوضحت أن "نواة كابيتال" استثمرت فعلاً في 4 شركات، 3 منها تم الإعلان عنها، وهي منصة " أيوا Eyewa " الإماراتية المتخصصة في بيع النظارات والعدسات اللاصقة رقمياً، و"هومز مارت" وهي منصة لتسوق الأثاث، و"فليكس باي" وهي خدمة دفع إلكترونية تتيح لموظفيها خيار قبض رواتبهم قبل نهاية الشهر.

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