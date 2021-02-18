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شركة تضاعفت قيمتها 3 مرات في اليوم الأول من إدراجها!

بورصة هونغ كونغ
بورصة هونغ كونغ
هونغ كونغ

شركة تضاعفت قيمتها 3 مرات في اليوم الأول من إدراجها!

4133 معدل تغطية الأسهم

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دبي - العربية.نت

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تضاعفت شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية نيو هورايزون هيلث المحدودة أكثر من 3 أضعاف في أول ظهور لها في هونغ كونغ يوم الخميس، محققة أكبر زيادة في اليوم الأول في تاريخ المدينة للاكتتابات العامة الأولية التي جمعت ما لا يقل عن ملياري دولار هونغ كونغ تعادل 258 مليون دولار أميركي.

أغلقت شركة تشخيص أمراض السرطان، نيو هورايزون هيلث عند 84 دولار هونغ كونغ، بارتفاع 215% عن سعر الاكتتاب البالغ 26.66 دولار هونغ كونغ، وجمعت شركة التكنولوجيا الحيوية 263 مليون دولار في الاكتتاب العام.

ازدادت سخونة بورصة هونغ كونغ مؤخراً والتي باتت تكسر كل أرقامها القياسية الواحدة تلو الأخرى، خاصةً فيما يتعلق بالاكتتابات العامة. بعد أسبوعين من طرح شركة كوايشو للفيديو القصير صعد السهم بنحو 161%، وهو ثاني أفضل عرض للاكتتاب العام في العالم يزيد عن مليار دولار.

قدم أكثر من مليون مستثمر في هونغ كونغ طلبات بقيمة حوالي 844 مليار دولار هونغ كونغ للاكتتاب العام لشركة Qiming Venture Partners المدعومة من نيو هورايزون هيلث ويمثل ذلك معدل اشتراك يبلغ 4133 مرة، وهو ثاني أعلى معدل على الإطلاق بعد الاكتتاب العام الأولي لعام 2018 لشركة Most Kwai Chung، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

ارتفع معدل التداول اليومي في بورصة هونغ كونغ إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

ويمثل حجم التداول هذا 60% من حجم التداول في بورصة نيويورك، إذ تصل أحجام التداول هناك إلى 44 مليار دولار يوميا، كما يرتفع بـ 4 أضعاف عن حجم التداول في بورصة لندن خلال نفس الفترة.

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