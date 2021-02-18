سيواجه كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة روبن هود، وغيرها من الشركات التي لعبت دوراً في ملحمة جيم ستوب أسئلة من المشرعين يوم الخميس بعد أن ساعدت مجموعة من المتداولين عبر الإنترنت في ارتفاع أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو في وقت سابق من هذا العام قبل انهيارها مؤخراً.

وتعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة استماع بشأن إجراءات أسهم جيم ستوب، والتي أثارت تساؤلات حول نزاهة سوق الأسهم الأميركية والحواجز التي يواجهها المستثمرون الأفراد في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات تداول الهواتف الذكية.

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات والسلطات الأخرى فيما إذا كانت الحلقة تستدعي تغييرات في السياسة أو كانت مدفوعة بسوء السلوك الإجرامي مثل التلاعب بالسوق.

وقد صورت رئيسة اللجنة ماكسين ووترز، جلسة الاستماع على أنها مهمة تقصي حقائق تهدف إلى التحقق من صحة الرواية الشائعة لما حدث، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقام حشد من المستثمرين الأفراد بدخول رهان عدائي ضد صناديق التحوط في وول ستريت والتي كشفت عن رهاناتها ضد أسهم جيم ستوب، عبر منتدى Reddit، ما قاد صناديق التحوط لخسارة مليارات الدولارات.

تحقيق شامل

من المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود فلاديمير تينيف، وهي منصة التداول التي استخدمها المستثمرون الأفراد لتنفيذ أوامر الشراء، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط سيتادل، كينيث غريفين، وصانع السوق سيتادل سيكيوريتيز، وجابرييل بلوتكين، الرئيس التنفيذي لصندوق تحوط خسر نصف أمواله خلال تلك الأحداث، فضلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، ستيف هوفمان، وكيث جيل، اللذين ساعدت منشوراتهما حول جيم ستوب في تأجيج الصراع.

نموذج تدفق الدفع مقابل الطلب، الذي حقق لشركة روبن هود 687 مليون دولار في عام 2020، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية، هو إحدى القضايا العديدة التي من المتوقع أن يثيرها المشرعون في استجوابهم لـ"تينيف".

كانت المزاعم بأن روبن هود قد ضللت عملاءها بشأن اعتمادها على تلك الصفقات في صميم تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي وافقت شركة روبن هود على تسويتها في ديسمبر مقابل 65 مليون دولار.

من المتوقع أيضاً أن يستجوب المشرعون تينيف حول ما إذا كان تطبيق روبن هود يشجع على الإفراط في المخاطرة ولماذا قررت روبن هود تقييد التداول مؤقتاً في بعض الأسهم وسط جنون جيم ستوب.

مخاطر بلا مسؤولية

في يونيو الماضي، قام أليكس كيرنز مستخدم لمنصة روبن هود يبلغ من العمر 20 عاماً بالانتحار بعد أن أرسلت له الشركة رسالة بريد إلكتروني فسرها على أنها تعني أنه نشر خيارات تداول خسارة كبيرة.

كتب النائب براد شيرمان رسالة إلى تينيف والشريك المؤسس لشركة روبن هود، بايغو بهات في يوليو للسؤال عن الضمانات التي تضعها الشركة حول تداول الخيارات وكيف تحدد أهلية تداول الخيارات.

قال شيرمان "من خلال السعي لتنمية قاعدة عملاء من المستثمرين عديمي الخبرة نسبياً، فإنك تتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة بشكل خاص للتأكد من حماية عملائك وتزويدهم دائماً بمعلومات واضحة ودقيقة".

رد تينيف في شهادته المعدة قبل جلسة الاستماع أن حوالي 2% فقط من مستخدميها يقومون بهذا النوع من صفقات الخيارات التي قام بها كيرنز.

كيل بمكيالين

سيسأل أعضاء الكونغرس أيضاً عن موعد قرار روبن هود بمنع العملاء من شراء أسهم جيم ستوب وعشرات الأسهم الأخرى عالية الارتفاع في الأسبوع الأخير من شهر يناير.

قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي عضو آخر في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على تويتر إن قيود روبن هود غير مقبولة، خاصةً أنها سمحت لصناديق التحوط بحرية التداول على الأسهم كما تراه مناسباً.

رد تينيف في شهادته المعدة أن الزيادة الهائلة في مبلغ الأموال التي كان على منصة التداول أن تضعها في الإيداع في غرف المقاصة التي دفعت تداولات العملاء الكاملة الشركة إلى منع المستخدمين من شراء أسهم معينة.

وأضاف أن "أي ادعاء بأن روبن هود تصرفت لمساعدة صناديق التحوط أو غيرها من المصالح الخاصة على حساب عملائها هو ادعاء خاطئ تماماً ويشوه السوق".