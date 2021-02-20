أطلقت شركة أبل أول أجهزة آيفون بسرعات لاسلكية من الجيل الخامس 5G قبل بضعة أشهر، وتتطلع إلى بدء العمل على الاتصال الخلوي من الجيل السادس 6G، مما يشير إلى أنها تريد أن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على الشركات الأخرى.

نشرت شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا، هذا الأسبوع إعلانات وظائف تبحث عن مهندسي أبحاث أنظمة لاسلكية لشبكات الجيل الحالي والجيل القادم، وجاءت قوائم البحث لشغل وظائف في مكاتب أبل في وادي السيليكون وسان دييغو، حيث تعمل الشركة على تطوير التكنولوجيا اللاسلكية وتصميم الرقائق.

وفقاً لإعلان الوظيفة، "ستتاح لك فرصة فريدة ومجزية لتصنيع الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية التي سيكون لها تأثير عميق على منتجات أبل المستقبلية". "في هذا الدور، ستكون في مركز مجموعة بحثية متطورة مسؤولة عن إنشاء تقنيات الجيل القادم للوصول إلى التقنيات الجديدة خلال العقد المقبل".

ووفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، فإن الأشخاص المعينين للمناصب سوف "يبحثون ويصممون أنظمة اتصالات لاسلكية من الجيل التالي (6G) لشبكات الوصول اللاسلكي" و"يشاركون في منتديات الصناعة/الأكاديمية المتحمسة لتكنولوجيا الجيل السادس، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

لا يتوقع مراقبو الصناعة طرح تكنولوجيا 6G حتى عام 2030 تقريباً، لكن قوائم الوظائف تشير إلى أن أبل تريد المشاركة في المراحل الأولى من تطوير التكنولوجيا الجديدة. ورفضت متحدثة باسم الشركة التعليق.

تستخدم المجموعة الحالية من أجهزة أيفون أجهزة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم، بينما أطلقت الشركة أول أجهزة 5G في وقت مناسب، تفوق العديد من صانعي الهواتف عليها في السوق واعتمدت أبل بشكل كبير على كوالكوم للاتصال بالشبكة اللاسلكية الجديدة، مما يحسن بشكل كبير مقدار وسرعة البيانات التي يمكن للمستهلكين تنزيلها.

في أواخر العام الماضي، انضمت أبل إلى تحالف من الشركات التي تعمل على معايير الجيل السادس وتقنيات الجيل التالي الخلوية الأخرى، ويقدر المحللون أن تصل سرعة الجيل الجديد إلى أكثر من 100 مرة من تكنولوجيا 5G.

بدأت Apple العام الماضي في تطوير أول مودم مخصص لها، الشريحة التي تسمح للهواتف بالاتصال بالشبكات اللاسلكية. في اجتماع مع الموظفين في ديسمبر، قال جوني سروجي، رئيس التكنولوجيا المخصصة ورقائق أبل، إن "الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل مثل هذه تعد جزءاً مهماً من تمكين منتجاتنا والتأكد من أن لدينا مجموعة غنية من التقنيات المبتكرة من أجل مستقبلنا".

على الرغم من أن أبل تضع الأساس لتكون لاعباً رئيسياً في تكنولوجيا الجيل القادم من الاتصالات، إلا أن ما أمامها الكثير من العمل للاستفادة الكاملة من الجيل القائم.