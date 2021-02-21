قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن الفترة الماضية شهدت زيادة الوعي بين الشباب المصري لاستثمار أموالهم وهو ما لمسته الجهات الرقابية لاسيما مع اتجاه الكثيرين للاستثمار في أدوات مالية خارجية مثل الفوركس والعملات الرقمية، وتلك سيولة تخرج من الدوران في الاقتصاد المصري وتتجه إلى أدوات مالية عالمية عالية المخاطرة، ولذلك تعمل على جذب هذه الفئة قليلة الخبرة لحمايتهم من الاستثمار في أدوات خارجية عالية المخاطرة وضمهم إلى السوق الرسمي بشروط لحمايتهم.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، اليوم الأحد، القرار التنفيذي رقم (23) لسنة 2021 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عام بـ 10 آلاف جنيه على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأضاف عبدالعاطي، أن كل القيود المفروضة على التداول تهدف في الأساس لحماية المستثمر وتوفير أكبر قدر من الشفافية له، وتوجد قائمة فئات أسهم أ وب وج ود مقسمة وفقاً لصلاحيات عبر إتاحة التعامل عليها بأدوات مالية محددة، مقسمة تبعاً لدرجة المخاطرة في السهم، ويصب ذلك في صالح المساهمين، وجذب تلك السيولة للدوران في الاقتصاد المصري.

وعن عرض بنك مصر للاستحواذ على شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيه للسهم، وتبدأ فترة العرض في 21 فبراير حتى 11 مارس 2021، قال عبدالعاطي، إنه من المفترض تناسب عرض الاستحواذ مع سعر السهم في البورصة المصرية، مع وجود هامش يدفع لدخول المستثمرين في العرض، وعندما يكون سعر العرض مقارب لسعر السوق يكون لدى المستثمر حرية الدخول والخروج من العرض.

وأوضح أن المستثمر يتخذ قراره للدخول في العرض في الأيام الأخيرة له، لاسيما عندما يرى الكميات المعروضة في العرض والتي لا تظهر سوى في الأيام الأخيرة وهل يستحوذ مقدم العرض على كمية كبيرة أم لا وبالتالي لن يستمر بمفرده كمساهم في الشركة المستحوذ عليها.

وأشار إلى أن الكميات المعروضة تظهر في الأيام الأخيرة للعرض، وبنك مصر لن يقدم عرضاً أعلى لعدم وجود مؤشرات إقبال المستثمرين على الدخول في العرض، حتى اتضاح الصورة في الأيام الأخيرة للعرض.