كشفت المؤسسة الخيرية التابعة لقطب الأعمال الأميركي، بيل غيتس، عن تغييرات في حيازات الأسهم في صندوق ترست Trust التابع للمنظمة والذي يتولى عملية استثمار السيولة المتاحة لدى أكبر مؤسسة خيرية في العالم.

وقام الصندوق بالتخارج من أسهم شركات كبرى على غرار "علي بابا" الصينية وشركة أوبر، بالإضافة لتخفيض حيازته في أسهم عملاق صناعة التكنولوجيا آبل بنحو النصف خلال الربع الأخير من العام الماضي.

واشترى الصندوق التابع لمؤسسة بيل غيتس الخيرية نحو مليوني سهم في أسهم شركة Schrodinger، المتخصصة في صناعة البرمجيات المطلوبة لتطوير أبحاث الدواء، بالربع الأخير من 2020 ليبلغ عدد الأسهم في حيازتها نحو 7 ملايين سهم، بحسب تقرير لموقع "ماركت ووتش".

وطرحت Schrodinger أسهمها في سوق المال الأميركي في فبراير الماضي بسعر 17 دولارا للسهم وبلغت مكاسبها العام المنصرم نحو 446% فيما بلغت مكاسبها منذ مطلع العام الجاري نحو 32.6% في خصم موجة الإقبال على أسهم الشركات المرتبطة بأبحاث الدواء بوجه عام.

وتبلغ أصول صندوق المؤسسة التابعة لغيتس نحو 49.8 مليار دولار بنهاية 2019، بحسب آخر البيانات المالية المتاحة للصندوق.

وباع الصندوق نحو 552 ألف شهادة إيداع أميركية لشركة علي بابا الصينية والتي بلغت مكاسبها العام الماضي نحو 9.7% فيما بلغت مكاسبها منذ مطلع 2021 نحو 13%.

فيما تخارج الصندوق من كافة أسهمه في شركة صناعة النقل التشاركي أوبر والتي ارتفعت نحو 71.5% العام الماضي، فيما بلغت مكاسبها منذ مطلع العام 14.5%.

وبالنسبة لأسهم شركة آبل والتي تخارج الصندوق منها بنحو النصف، بلغت مكاسبها العام الماضي نحو 81%، فيما سجل السهم خسائر منذ مطلع العام الجاري بنحو 2%.