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بعد تخطيها "أبل"..هل تهدد "غوغل" عرش مايكروسوفت؟

غوغل
كروم مقابل ماك
تكنولوجيا

بعد تخطيها "أبل"..هل تهدد "غوغل" عرش مايكروسوفت؟

%80 حصة مايكروسوفت

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دبي - العربية.نت

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يستمر نظام التشغيل ويندوز Windows من شركة مايكروسوفت في السيطرة على عالم أجهزة الكمبيوتر، حيث يستحوذ على حصة سوقية هائلة على مستوى العالم مقارنة بالمنافسين.

فيما اكتسب أقرب منافس لمايكروسوفت منذ فترة طويلة، والمعروف باسم ماك macOS والذي طورته شركة أبل، موطئ قدم ببطء في السوق العالمية، لكنه لم يتحد ويندوز نهائياً من حيث الحصة السوقية.

أظهرت بيانات حديثة من "IDC"، أن منافساً ثالثاً قد تفوق على نظام macOS من أبل، حيث تظهر دلائل على وجود دفعة عالمية أقوى للحصول على جزء لائق من سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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تجاوز نظام التشغيل كروم Chrome OS من غوغل، رسمياً نظام التشغيل ماك من حيث الحصة السوقية لأنظمة تشغيل سطح المكتب بحصة تبلغ نحو 11% من الحصة العالمية مقارنة بـ 7.5% من أبل.

عمدت غوغل مؤخراً إلى زيادة الإنتاج والتسويق حول نظام التشغيل Chrome والأجهزة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن حصة السوق تتضاءل مقارنة بنظام ويندوز، الذي لا يزال يشكل الجزء الأكبر من سوق أنظمة تشغيل سطح المكتب العالمي بأكثر من 80%.

أنظمة التشغيل
أنظمة التشغيل
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