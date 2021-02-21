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"سليمان الحبيب" للعربية: هذا ما دعم الأرباح.. و3.2 مليون مراجع بـ2020

سوق السعودية

"سليمان الحبيب" للعربية: هذا ما دعم الأرباح.. و3.2 مليون مراجع بـ2020

عوض انخفاض أعداد المرضى بالعيادات الخارجية

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني إن قطاع المستشفيات لدى المجموعة دعم الأداء خلال العام الجاري.

وأضاف في حديثه مع العربية أن قطاع المستشفيات تمكن من تعويض انخفاض أعداد المرضى في العيادات الخارجية المتأثر من أزمة كورونا من خلال زيادة أعداد المرضى المنومين، بالإضافة إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفى الخبر التي تم افتتاحها العام الماضي.

وأعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 21.3%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.055 مليار ريال، مقابل 870.23 مليار ريال خلال عام 2019.

وإلى ذلك، أوضح الحقباني أن "أعداد المراجعين زادت إلى 3.2 مليون مراجع رغم التحديات في كوفيد"، رغم أن الحركة في الربع الثاني كانت مقيدة.

قطاع الحلول

وأشار إلى أن الشركة أطلقت خدمات جديدة العام الماضي، وركزت على الكفاءة التشغلية وتقليل التكاليف، وهو ما ساهم في ارتفاع أداء جميع القطاعات التي تعمل بها المجموعة، "فمثلا قطاع الحلول قام بتشغيل 50 سريرا لإحدى الجهات الحكومية".

وتابع: "أطلقنا برامج الحلول التقنية وخدمة برنامج الجلطات الدماغية والاستجابة السريعة" العام الماضي.

وأوضح أن تطبيق مستشفى سليمان الحبيب في نمو متواصل، إذ تم إجراء نحو 300 مليون عملية عبر التطبيق، كما وصل عدد تحميله إلى مليون.

المستشفيات الجديدة

وتستعد شركة سليمان الحبيب إلى افتتاح 4 مستشفيات جديدة العام الجاري، بعد افتتاحها مستشفى الخبر العام الماضي.

وقال الحقباني إن نقطة التعادل للمشاريع الجديدة التي تطلقها الشركة تتحقق بين 12 إلى 24 شهرا، وهذه تعتبر ضمن معايير كفاءة التشغيل في المجموعة.

وتوقع أن يحقق مشروع الخبر ربحية العام الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أي قلق من المشاريع المستقبلية بتحقيق نقطة التعادل خلال تلك الفترة.

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