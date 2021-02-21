تقترب شركة لوسيد موتورز Lucid Motors، من إبرام صفقة للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بدأها المصرفي الاستثماري مايكل كلاين والتي يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات تحدثت لـ "بلومبرغ".

قالت المصادر، إن قيمة الكيان المشترك سيقدر بنحو 15 مليار دولار، حيث تجري شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة محادثات لجمع ما بين مليار و1.5 مليار دولار من المستثمرين المؤسسيين لدعم الصفقة، وهو ما قد يتغير بناء على طلب المستثمرين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح مصدران، أن الصفقة يمكن إعلانها يوم الثلاثاء، وقد يتم رفضها.

وكشفت المصادر أن كلاين الذي كان يعمل في السابق في سيتي غروب، سيستخدم شركة تشرشل كابيتال كورب 4، أكبر شركة استحواذ ذات غرض خاص لديه والتي جمعت أكثر من ملياري دولار من أجل الصفقة.

استثمر صندوق الثروة السيادية السعودي أكثر من مليار دولار في الشركة.

وقد لعب كلاين دوراً بارزاً في توجيه استثمارات المملكة، حيث عمل مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة، كما قدم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

تركز شركة لوسيد موتورز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

تأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

تخطط لوسيد بدء تسليم سيارة سيدان كهربائية بقيمة 169000 دولار لعملاء الولايات المتحدة في الربع الثاني.

سيتم بناء سيارة Air EV، التابعة للشركة والتي تستطيع السير لأكثر من 500 ميل بشحنة واحدة، في مصنع في ولاية أريزونا.