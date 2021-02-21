قال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن أصل المشكلة أن شركات ومنصات الأخبار العالمية تصرف الكثير من الأموال والمجهود لإعداد الأخبار بشكل راقٍ، لكن بمجرد نشرها على فيسبوك تتحول الإيرادات إلى فيسبوك واليوم ارتفعت إيرادات فيسبوك أكبر بكثير من إيرادات المنصات الإخبارية، وهو ما أزعج الأخيرة.

وأضاف أن منصات الأخبار اتجهت إلى حكومات مثل الحكومة الأسترالية وتطلب ميثاقا إعلاميا جديدا وتحصل على جزء من تلك الإيرادات مقابل نشر الأخبار، وكان لذلك رد فعل فيسبوك مبالغا فيه كالعادة حتى تجلس على طاولة المفاوضات.

وأوضح البناو، أن رئيس الوزراء الأسترالي ذكر أن فيسبوك أصبحت بحجم لا يمكن للحكومات التعامل معه بطريقة عادلة، بالمقابل عملت شركة غوغل على اتفاقية تعاون لحل تلك الإشكالية مع شركة نيوز كورب، ودائما تمر فيسبوك بمشاكل، وطرح ذلك وقت إدارة ترامب، وهل تصنيف فيسبوك ناشر أم منصة نشر، ويتوقع أن تستمر فترة طويلة من صراعات فيسبوك مع حكومات أخرى بسبب تلك الإشكالية.

وقال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، إن سياسة فيسبوك تبدأ برد فعل مضخم قبل الجلوس على طاولة المفاوضات ويكون له تأثير إيجابي على الشركة ولكن تأثير سلبي على المستخدم والمستثمر.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي Scott Morrison، بأن شركة Facebook عادت إلى طاولة المفاوضات، بعد قيامها بحظر المستخدمين على موقعها من استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري عبر المنصة في أستراليا.

ويأتي ذلك في تصعيد من الشركة الأميركية ضد الحكومة الأسترالية للنزاع الدائر بينهما بسبب رفضها دفع رسوم مقابل محتوى الأخبار الذي تقدمه على منصاتها.