أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها تهدف إلى إعطاء كل شخص بالغ جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا بحلول 31 يوليو، أي قبل شهر من هدفها السابق.

يسمح الهدف الجديد أن يحصل كل شخص فوق سن الخمسين أو يعاني من حالة صحية أساسية على لقاح بحلول 15 أبريل، بدلاً من الهدف السابق في 1 مايو.

عانى صانعو اللقاحين اللذين تستخدمهما بريطانيا، وهما فايزر وأسترازينيكا، من مشاكل الإمداد في أوروبا. لكن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الذي أعلن عن الأهداف الجديدة، قال "نعتقد الآن أن لدينا الإمدادات" لتسريع حملة التطعيم، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يُعد النجاح المبكر لحملة التطعيم البريطانية بشرى سارة بالنسبة لبلد شهد أكثر من 120 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد في أوروبا. تم إعطاء أكثر من 17.2 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث البالغين في البلاد، أول جرعتين من اللقاح منذ بدء التطعيم في 8 ديسمبر.

تؤجل بريطانيا إعطاء جرعات اللقاح الثانية حتى 12 أسبوعاً بعد الجرعة الأولى من أجل توفير حماية جزئية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بسرعة. تم انتقاد هذا النهج في بعض البلدان - ومن قبل شركة فايزر، التي تقول إنها لا تملك أي بيانات لدعم التأخير - لكنها مدعومة من قبل المستشارين العلميين لحكومة المملكة المتحدة.

جاءت أنباء أهداف اللقاح الجديدة في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع وزراء كبار يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على "خارطة طريق" للخروج من الإغلاق الوطني، وهي خطة سيعلنها يوم الاثنين.

شددت الحكومة على أن عمليات إعادة الافتتاح الاقتصادية والاجتماعية ستكون بطيئة وحذرة، مع عدم احتمال التسوق غير الضروري أو التواصل الاجتماعي في الهواء الطلق قبل أبريل. سيعود العديد من الأطفال إلى المدرسة بدءاً من 8 مارس وسيتمكن سكان دار رعاية المسنين من استقبال زائر واحد من نفس التاريخ.

اتُهمت حكومة جونسون المحافظة بإعادة فتح البلاد بسرعة كبيرة بعد الإغلاق الأول في الربيع.

وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز البريطانية إن الحكومة ستتخذ "نهجا حذرا ولكن لا رجعة فيه" لإعادة فتح الاقتصاد.