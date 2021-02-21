قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الياه للاتصالات الفضائية، علي الهاشمي، إن شركة "مبادلة للاستثمار" المالك للشركة تدرس طرحها للاكتتاب العام.

وأوضح الهاشمي الوضع المالي للشركة قوي كإحدى الخطوات الهامة للقابلية للطرح، فيما لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الطرح، وفقاً لما ذكره في مقابله مع "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

توفر الياه سات حلول اتصالات أقمار صناعية متكاملة لأكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأستراليا، وفقاً للمعلومات الموجودة على موقعها على الإنترنت.

كما تدير خمسة أقمار صناعية وهي مملوكة بالكامل لمبادلة، أحد صناديق الثروة السيادية في الإمارات والبالغة قيمته 232 مليار دولار.

سيتولى الهاشمي -والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الثريا للاتصالات والمدير العام لشركة الياه سات للحلول الحكومية- منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات في أبريل.