من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي لصناعة الأمن السيبراني عالمياً 326 مليار دولار بحلول عام 2027، بنسبة نمو 10% سنوياً من عام 2020 إلى عام 2027، وفقا لـ Grand View Research.

ومن بين أسهم الأمن السيبراني التي حققت أعلى نمو سنوي في نصيب السهم من الأرباح، شركة A10 Network، والتي ارتفع نصيب السهم من الأرباح بـ 3560% في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019. وتبلغ قيمتها السوقية 717 مليون دولار، وارتفع سعر سهمها بـ 28% خلال 12 شهراً.

وشركة Ribbon Communications، وارتفع نصيب السهم من الأرباح بـ 300% في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019.

وتبلغ قيمتها السوقية ملياراً و400 مليون دولار، وارتفع سعر سهمها بـ 171% خلال 12 شهراً.

وشركة Fortinet، وارتفع نصيب السهم من الأرباح أسهمها بـ 63% في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 28 مليار دولار. وارتفع سعر سهمها بأكثر من 44% خلال 12 شهراً.

وأيضاً أسهم الأمن السيبراني ذات الزخم الأكبرCloudflare ، والتي ارتفعت عوائدها السنوية بأكثر من 330%، وتجاوزت قيمتها السوقية 25 مليار دولار، ووارتفع سعر سهمها بـ 290% خلال 12 شهراً.

وشركة Zscaler، ارتفعت عوائدها السنوية بـ 274%، وتجاوزت قيمتها السوقية 30 مليار دولار، وارتفع سعر سهمها بـ 247% خلال 12 شهراً.

وشركة CrowdStrike Holdings، وارتفعت عوائدها السنوية بـ 239%، وبلغت قيمتها السوقية نحو 53 مليار دولار، وارتفع سعر سهمها بأكثر من 260% خلال 12 شهراً.