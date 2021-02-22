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الصين تجند النملة ورفقاءها لنشر عملتها الرقمية

اليوان رقمي
اليوان الرقمي
آنت غروب

الصين تجند النملة ورفقاءها لنشر عملتها الرقمية

45 تريليون دولار حجم السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سينضم ماي بنك MYBANK المدعوم من مجموعة النملة إلى تجربة اليوان الرقمي في الصين، ضمن خطط بنك الشعب لطرح نظام عملة إليكتروني يمكنه اقتلاع مشهد المدفوعات الرقمية من البلاد والبالغ حجمه نحو 45 تريليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة "بلومبرغ"، إن خدمات ماي بنك سيتم تقديمها قريباً إلى تطبيق اليوان الرقمي التابع لبنك الشعب الصيني، كما سيشارك وي بنك WeBank المدعوم من مجموعة تينسنت القابضة منافسة "آنت غروب"، حيث ستتيح المحافظ الإلكترونية من الشركتين نفس وظائف المقرضين الستة المملوكين للدولة ضمن التجارب، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ستساعد إضافة البنكين إلى المشروع التجريبي للبنك المركزى الصيني على توسيع نفوذه وتغطية المستخدمين في سعيه لانشاء أول عملة وطنية رقمية من بنك مركزي.

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وقالت الشركة، في رد عبر البريد الإلكتروني، إن ماي بنك، باعتباره أحد الأطراف المشاركة في البحث والتطوير في المركز الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية، "سيكون جزءاً من المنظومة التجريبية الجديدة وفقا للترتيب العام لبنك الشعب الصيني.

تنتشر المدفعات الإلكترونية القائمة على الهواتف الذكية في جميع أرجاء الصين، وتستخدم في كل شيء من ركوب الحافلات والتبضع وأسواق الخضراوات، حيث تستحوذ الشركتان "علي باي"، و"ويشات"، على 94% من سوق المدفوعات.

تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة أوقاتاً أصعب في ظل حكومة الرئيس شي جين بينغ، التي كثفت بالفعل الرقابة على صناعة التكنولوجيا المالية وكشفت النقاب عن لوائح أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في مجال الإنترنت. ويجري طرح اليوان الرقمي في وقت تحاول فيه الصين الحد من الاحتكارات في مجال الدفع، مما قد يوجه ضربة إلى نمو علي باي، وويشات.

تعد "آنت غروب"، التابعة للملياردير جاك ما، أكبر مساهم في MYbank، بحصة 30%، فيما تمتلك تينسنت أكبر حصة في WeBank، تبلغ 30% هي الأخرى.

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