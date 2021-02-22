الجزائر تستبدل وزير النفط مع تنامي الاستياء من الاقتصاد

استبدلت الجزائر وزير الطاقة في إطار تعديل وزاري، حيث تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة الهدوء مع تزايد الاستياء من الأزمة الاقتصادية لعضو أوبك.

وسيخلف محمد عرقاب، سابقه عبد المجيد عطار الذي أصبح وزيرا للطاقة منتصف 2020، كما تم تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

ويأتي التغيير بعد أيام من قرار تبون حل البرلمان وإطلاق سراح العشرات من أعضاء ما يسمى حركة الحراك الاحتجاجية. وتهدف هذه الجهود إلى نزع فتيل دعوات لتظاهرات حاشدة في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أجبرت سلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

وكان عرقاب وزيرا للطاقة من أبريل 2019 حتى حل محله عطار.

وتعاني صناعة الطاقة في الجزائر أيضاً من نقص الاستثمار، حيث انخفضت أحجام صادرات النفط والغاز بنحو 30% في عام 2020، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".