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بيتكوين تجر العملات الرقمية لتراجعات بين الأعنف منذ مطلع العام

بيتكوين و إيثيروم مناسبة
بيتكوين وإيثريوم
بيتكوين

بيتكوين تجر العملات الرقمية لتراجعات بين الأعنف منذ مطلع العام

تحذيرات من تقلبات عنيفة

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دبي - العربية.نت

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أدى احتضان أغنى شخص في العالم، الملياردير إيلون ماسك لعملة بيتكوين الأسبوع الماضي إلى ارتفاع حاد في قيمة العملة المشفرة بنسبة 20% إلى أكثر من 58 ألف دولار، إلا أنه عاد للتغريد يوم السبت مشيراً إلى أن أسعار بيتكوين أصبحت مرتفعة للغاية ليقودها لتراجع قوي اليوم.

انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 16% وعادت إلى ما دون 50000 دولار في نيويورك، متخلية عن أكثر من 8000 دولار من رصيدها في غضون ساعات، قبل أن تسترد بعضاً من تلك الخسائر ليبلغ سعرها نحو 51600 دولار حتى الساعة 6:40 بتوقيت دبي متراجعة 9.44% في أخر 24 ساعة.

قادت بيتكوين شقيقاتها من العملات المشفرة في رحلة الهبوط، مثلما صحبتهم في الصعود، حيث انخفضت "إيثريوم" بنسبة 12.17% إلى ما دون 2000 دولار عند مستوى 1700 دولار تقريباً، كما تراجعت "دوجكوين"، بنسبة 6% إلى 0.051 دولار.

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تراجعت القيمة السوقية لـ "بيتكوين"، إلى 952 مليار دولار، فيما هبطت القيمة السوقية لعملة "إيثريوم"، إلى 191 مليار دولار.
في فبراير وحده، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 60%، مما دفع بالتعليق بأن الزيادة مفرطة.

حذر استراتيجيو جي بي مورغان، من تراجع السيولة في بيتكوين، حيث كتب المحلل الاستراتيجي نيكولاوس بانيغيرتزوغلو في مذكرة يوم الجمعة أن السيولة للعملة الرقمية كانت أقل من تلك الخاصة بمؤشر S&P 500 والذهب، مما يعني "حتى التدفقات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما قال كبير المحللين في Markets.com: "يجب أن يستعد المستثمرون الجدد في بيتكوين لتقلبات كبيرة، وانخفاض مفاجئ للأسعار وبحدة مثلما ارتفعت".

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