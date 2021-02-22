بعد اختراقها 58 ألف دولار.. بيتكوين تخسر 6%

يواجه الارتفاع في بيتكوين الذي قاد العملة المشفرة إلى قمة جديدة حتى تعاملات أمس الأحد، اختباراً من انخفاض كبير في السيولة.

نزلت بتكوين ما يزيد عن 6%، الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار، الجمعة.

ونزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم 7% إلى 1798 دولارا. وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 1011 بتوقيت غرينتش.

وكانت بيتكوين صعدت إلى 58350 دولاراً، الأحد، قبل أن تتراجع إلى حوالي 56200 دولار اعتباراً من الساعة 2:30 مساءً. في طوكيو الاثنين، بعد رحلة صعود لثلاثة أشهر متتالية، تضاعف السعر ثلاث مرات تقريباً، إلا أن المحلل الاستراتيجي في جي بي مورغان، نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، يؤكد وجود تهديد من جانب السيولة.

كتب بانيغيرتزوغلو في مذكرة يوم الجمعة: "السيولة السوقية للبيتكوين أقل بكثير حالياً من الذهب أو مؤشر S&P 500، مما يعني أنه حتى التدفقات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار".

يفتح ضعف السيولة مجالاً أكبر لتذبذبات حادة للعملة الرقمية صعوداً وهبوطاً اعتماداً على الحماس السائد للأصول الرقمية، وقد تكون التغريدة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، تعبر بوضوح عن أن أكبر الداعمين مندهشون من المستويات الحالية لـ"بيتكوين"، حيث قال ماسك "إن أسعار بيتكوين تبدو مرتفعة"، بعد أن وصفها في وقت سابق بأنها "نسخة أقل غباء من النقد".

كتب بانيغيرتزوغلو أن أحجام تداول بيتكوين تبلغ حوالي 10 مليارات دولار يومياً لسوق العقود الآجلة، مقارنةً برقم يعادل 100 مليار دولار للذهب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتمتعت العملات المشفرة ببداية قوية لهذا العام، تاركة الأصول الأخرى في المؤخرة.

كتب كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Bitfinex لتبادل العملات المشفرة، باولو أردوينو، في رسالة بريد إلكتروني: "تبدو بيتكوين منيعة أمام وابل الخوف وعدم اليقين والشك الذي يتم شنه ضد الصناعة".

وتقدمت أسهم منصات العملات المشفرة في آسيا يوم الاثنين في أعقاب أعلى مستوى على الإطلاق لبيتكوين. وكانت مجموعة Monex Group اليابانية من أكبر الصاعدين، حيث قفزت بنسبة تصل إلى 16%.

وصعدت إيثريوم، وهي أكبر عملة رمزية بعد بيتكوين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتجاوزت 2000 دولار لأول مرة يوم السبت، وسجلت صعودا بنسبة 150% منذ بداية العام.