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"المعمر" للعربية: تأجيل بعض المشاريع أدى لتراجع الأداء بالربع الرابع

سوق السعودية

"المعمر" للعربية: تأجيل بعض المشاريع أدى لتراجع الأداء بالربع الرابع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس إدارة المعمر لأنظمة المعلومات إبراهيم المعمر، إن السبب وراء تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي هو تأجيل بعض المشاريع التابعة للشركة.

وأضاف في حديثه للعربية أن بعض التقنيات التابعة للشركة استفادت من كورونا، في حين جرى تأجيل إطلاق بعض التقنيات الأخرى.

وأشار إلى أنه بصورة عامة، استفادت الشركة من الوضع في 2020 وحققت أداء جيدا.

وزادت مخصصات الشركة بنحو 8 ملايين ريال، وبدون احتساب تلك المخصصات لكانت أرباح الشركة ارتفعت إلى 99 مليون ريال خلال العام الماضي، وفقا لنائب مجلس إدارة الشركة.

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وفي الوقت الذي تعتمد الشركة على بيع التقنية والشبكات وتنفيذها، إلا أنها ترى فرصا كبيرة في تطوير التطبيقات المتعلقة بمجالات العمل المختلفة، وهو ما يدفعها لعقد شراكات مع شركات في قطاعات مختلفة لتوفير الخدمات المتعلقة بالتطبيقات لها، بحسب المعمر.

وأعلنت الشركة أمس عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

وقالت إن ذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

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