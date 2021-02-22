نبيل للأغذية: المبيعات للفنادق والمطاعم تراجعت للنصف العام الماضي 

قال رئيس المبيعات العالمية لدى شركة نبيل للأغذية نيكولاس ضاهر، إن جائحة كوفيد-19 غيرت بشكل كبير من هيكل المبيعات لدى الشركة خلال العام الماضي.

وأضاف في تصريحات للعربية أنه بينما تراجعت المبيعات إلى الفنادق والمطاعم بنسبة 50% العام الماضي، زادت المبيعات عبر المحال التجارية بنسبة 150%.

وأشار إلى أنه بصورة عامة، فإن مبيعات الشركة خارج الأردن، ارتفعت في 2020 عن 2019، لكن ليس بالدرجة التي كانت تأملها الشركة.