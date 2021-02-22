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الخطوط الجوية البريطانية تؤجل 630 مليون دولار من مدفوعات صندوق التقاعد

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طيران

الخطوط الجوية البريطانية تؤجل 630 مليون دولار من مدفوعات صندوق التقاعد

حث جونسون على تضمين السفر ضمن خارطة فتح الاقتصاد

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دبي - العربية.نت

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توصلت الخطوط الجوية البريطانية إلى اتفاق لتأجيل مدفوعات بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني نحو 630 مليون دولار لخفض عجز المعاشات التقاعدية، مما يساعد على الحفاظ على السيولة النقدية مع استمرار أزمة فيروس كورونا في تعكير السفر الجوي.

قالت شركة النقل في المملكة المتحدة في بيان يوم الاثنين إنها ستؤجل المساهمات الشهرية المستحقة بين أكتوبر وسبتمبر من هذا العام بعد إبرام صفقة مع الوصي على خطة المعاشات التقاعدية للخطوط الجوية.

بموجب الاتفاقية، ستعلق الخطوط الجوية البريطانية أيضاً مدفوعات الأرباح إلى الشركة الأم "أي إيه جي" IAG حتى نهاية عام 2023، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما ستسحب شركة الخطوط الجوية البريطانية قرضاً مدعوماً من الحكومة قيمته 2 مليار جنيه إسترليني بنهاية هذا الشهر بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع تمويل الصادرات البريطانية، والذي يضمن جزئياً التسهيلات التي تبلغ مدتها خمس سنوات والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في ديسمبر.

تكافح شركات الطيران في جميع أنحاء العالم للحفاظ على السيولة النقدية وتعزيز السيولة حيث تستمر عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في جعل معظم الرحلات الجوية مستحيلة أو غير عملية.

حثت شركات الطيران البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون على تفاصيل خطط استئناف السفر في خريطة الطريق الخاصة به لإعادة فتح الاقتصاد المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

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