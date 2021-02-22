ألمانيا تستهدف إعادة فتح الاقتصاد بحذر مع تفاقم تفشي كورونا

تهدف المستشارة أنغيلا ميركل إلى تطوير خطة من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة فتح حذر لأكبر اقتصاد في أوروبا، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة.

تحت ضغط من الجمهور الألماني المنهك من الوباء، أخبرت ميركل قيادة حزبها الديمقراطي المسيحي يوم الاثنين أنه يجب القيام بالخطوات التالية "بذكاء ومع مزيد من الاختبارات، وفقاً لشخص مطلع على المناقشات".

حددت ميركل 3 مجالات للتخفيف: التجمعات الخاصة، والمطاعم والمرافق الترفيهية، والمدارس - التي بدأت إعادة فتح مؤقتة يوم الاثنين في العديد من الولايات.

غذت احتمالات فك الإغلاق في ألمانيا زيادة التفاؤل بين الشركات في البلاد. ارتفع مقياس معهد Ifo للتوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى 94.2 نقطة في فبراير من 91.5 في يناير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أدت النكسة بزيادة عدد الحالات إلى زيادة التوترات في الائتلاف الحاكم في ألمانيا وسط مخاوف متزايدة من الطفرات العدوانية للفيروس. كما انتعشت الحملات الانتخابية مبكراً قبل الانتخابات الوطنية في سبتمبر.

حتى بدون استراتيجية وطنية بشأن المدارس، عاد بعض الطلاب في 10 من ولايات ألمانيا الـ16 إلى الفصول الدراسية يوم الاثنين، وخفض وزير الصحة ينس سبان التوقعات من أن خطوات أخرى ستتبع قريباً، قائلاً في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من يوم الأحد إن السلطات ستحتاج إلى تقييم تأثير هذه التحركات قبل النظر في إمكانية تخفيف القيود الأخرى.

ارتفع معدل العدوى في ألمانيا إلى 61 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

ألمانيا ليست وحدها التي تكافح للحفاظ على السيطرة على تفشي المرض. في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، من المتوقع أن يمدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الحظر المفروض على حركة الناس بين المناطق لمدة شهر آخر حتى أواخر مارس.