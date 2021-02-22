خبر سار.. أكبر شركتي أدوية تعيدان تجارب لقاح كورونا

يستأنف عملاقا الأدوية سانوفي وغلاكسو سميثكلاين، تجاربهما للقاح كوفيد -19 بعد تأخير كبير في الخريف الماضي.

وقامت شركة الأدوية الفرنسية بتصحيح تركيبة المصل، التي كانت أضعف مما كان مخططا لها في التجربة السابقة وفشلت في خلق استجابة مناعية كافية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكبر، وفقاً لبيان يوم الاثنين.

بافتراض أن النتائج جيدة لتجربة المرحلة الثانية الجديدة - والتي ستشمل 720 بالغاً في الولايات المتحدة وهندوراس وبنما - يمكن للقاح المرشح الانتقال إلى دراسات المرحلة المتأخرة في الربع الثاني ويصبح متاحاً بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لقاحات بالجملة

سيعمل التحالف على تجربة 3 لقاحات مختلفة كل منها ستتطلب حقنتين للتطعيم ضد كورونا، ستشمل لقاحا مشتركا ولقاحا خاصا لكل شركة.

كأكبر صانعي لقاحات في العالم، واجهت سانوفي وغلاكسو انتقادات شديدة لفشلهما في قيادة الطريق للتطعيم ضد فيروس كورونا - مما يضعهما في تناقض صارخ مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة مثل "بيونتيك" و"موديرنا"، واللتين طورتا لقاحهما في أقل من عام.

بشكل منفصل، قالت شركة سانوفي أيضاً إنها وافقت على إتاحة مصنع في فرنسا لشركة جونسون أند جونسون لتركيب وتعبئة حوالي 12 مليون جرعة شهرياً من لقاحها ضد كوفيد، بافتراض حصولها على الموافقة التنظيمية.

كما أبرمت اتفاقية مع شركة فايزر وبيونتيك، وافقت فيها على تنفيذ بعض الخطوات النهائية اللازمة لإنتاج أكثر من 125 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وأشارت شركة سانوفي إلى أنها تتحرك بأسرع ما يمكن لإنتاج لقاح إضافي خاص بها، والذي يمكن أن يوفر للبلدان أداة قوية أخرى يمكن شحنها وتخزينها بسهولة أكبر من بعض اللقاحات التي يجب الاحتفاظ بها مجمدة.

ويجمع لقاح سانوفي بين تقنية الحمض النووي المؤتلف التي تستخدمها لصنع لقاحات الإنفلونزا مع المواد المساعدة المعززة لجهاز المناعة.

فيما يعد اللقاح المرشح من غلاكسو، أكثر قرباً للقاح نوفافاكس، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 89.3% في الوقاية من أعراض كوفيد-19 في دراسة المرحلة النهائية، إلا أنه يفقد قدرته الوقائية ضد السلالات المتحورة من الفيروس مثل المنتشرة في جنوب إفريقيا.

وقالت سانوفي إنها بدأت أيضاً أعمال تطوير ضد المتغيرات الجديدة للفيروس الذي ظهر، والتي سيتم استخدامها في المراحل التالية من برنامجها مع شركة غلاكسو.

وأوضحت أن اللقاح نفسه يحاكي البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا، على عكس العديد من اللقاحات الجديدة التي تحفز الخلايا البشرية على صنع البروتينات الفيروسية.