الحل الأسهل.. هل يوافق مجلس الأمة الكويتي على السحب من صندوق الأجيال؟ 

قال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات لدى شركة الاستثمارات الوطنية، فيصل حسين، إن مقترح الحكومة المتعلق بالسماح لها بسحب 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنويا من صندوق الأجيال القادمة، جيد، لكنه يعتبر الخيار الأسهل.

وأضاف في حديثه للعربية أن الأهم من توفير السيولة للحكومة هو مواجهة العجز، إذ أن توفير السيولة حل مؤقت، إذ يجب أن تقدم الحكومة خطة كاملة متكاملة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الإنفاقات.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة لحل ناجع تستطيع من خلاله الدولة بهيكلها الاقتصادي أن تواجه التحديات المتعلقة بتراجع أسعار النفط وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الأمة، أمس يسمح لها بتحويل 5 مليارات دينار سنوياً، أي ما يعادل نحو سبعة عشر مليار دولار، من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.

ويضم صندوق الأجيال القادمة أصولاً خارجية بمئات مليارات الدولارات، وكان من المعتاد تحويل 10% من إيرادات الدولة إليه سنوياً، قبل أن تقع الميزانية في العجز مع انخفاض أسعار النفط.