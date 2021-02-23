إيلون ماسك يخسر 15 مليار دولار في يوم واحد بعد تحذير بيتكوين

لم يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بعد أن تراجعت أسهم تسلا بنسبة 8.6% أمس الاثنين، ما أدى إلى محو 15.2 مليار دولار من صافي ثروته.

كان سبب تراجع شركة تسلا جزئياً، هو تعليقات ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أسعار بيتكوين ومنافستها الأصغر إيثريوم "تبدو مرتفعة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وجاءت رسالته، عبر وسيلته المفضلة تويتر، بعد أسبوعين من إعلان تسلا أنها أضافت 1.5 مليار دولار من بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية.

وغرد ماسك في وقت سابق يوم الاثنين بأن الطراز Y Standard Range SUV من تسلا سيظل "خارج القائمة".

وتراجع ماسك ليحتل المرتبة الثانية في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات لأغنى 500 شخص في العالم بثروة صافية قدرها 183.4 مليار دولار، حيث استعاد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس المركز الأول حتى مع انخفاض ثروته بمقدار 3.7 مليار دولار إلى 186.3 مليار دولار أمس.

وقام المليارديران بتبادل الأماكن هذا العام، حيث تقلبت قيمة تسلا، وتفوق ماسك على بيزوس لفترة وجيزة بعد أن جمعت شركته الصاروخية سبيس إكس 850 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما قيم الشركة بـ 74 مليار دولار، بزيادة 60% عن أغسطس.

احتل بيزوس المركز الأول في الترتيب لثلاث سنوات متتالية قبل يناير، عندما تفوق ماسك على عملاق التجارة الإلكترونية بفضل ارتفاع بنسبة 794% في أسهم تسلا.