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بنك وربة للعربية: قررنا تجنيب مخصصات بـ100% مقابل قروض NMC

بنوك الكويت

بنك وربة للعربية: قررنا تجنيب مخصصات بـ100% مقابل قروض NMC

تغطية القروض المشكوك بتحصيلها بنسبة 400%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك قد استطاع رفع إيراداته التشغيلية بنسبة 40% إلى 52 مليون دينار، مقابل هذه الإيرادات قام البنك في تجنيب مخصصات بـ47 مليون دينار كويتي لمواجهة أي احتمالية تعثر للعملاء في المستقبل.

وفي ما يتعلق بالعميل المتعثر " NMC"، أوضح الغانم أن البنك قد قرر بناء مخصصات بـ100% مقابل قروض NMC.

وردا على سؤال، أكد أن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها لم تتجاوز نسبة الـ1%، ونسبة تغطية هذه القروض بلغت 400%.

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وبالنسبة للقطاع البنكي بأكمله في الكويت، أشار أن القطاع البنكي لا يزال يحتفظ بنسبة قروض متعثرة متدنية، تتراوح بين 1.5 إلى 2%.

وفي سياق متصل، نوه بأن محفظة تمويل البنك قد نمت بنسبة 10% خلال العام، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة إيرادات التمويل هو المحفظة الاستثمارية.

وتابع: "نمت الإيرادات الاستثمارية وبلغت 26 مليون دينار كويتي في 2020، أتت غالبيتها من التداول في سوق الصكوك بالإضافة إلى الاستثمارات في السوق الأميركي لاسيما في العقارات السكنية".

إلى ذلك، ارتفعت أرباح بنك وربة بـ228% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، لتصل إلى نحو 17 مليون دينار.

وعلى مدار عام 2020، تراجعت أرباح البنك بنحو 66% مقارنة بأرباح عام 2019، لتصل إلى 5,634 مليون دينار.

بنك وربة
بنك وربة

وأوضح بنك وربة أن سبب تراجع الأرباح خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبق يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان بنسبة 134 % لتصل إلى نحو 47 مليون دينار.

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