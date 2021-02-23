.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إلغاء قفل هاتف "أيفون" أثناء ارتداء قناع.. إليك الطريقة

ارتداء قناع
فتح أيفون مع ارتداء قناع
تكنولوجيا

إلغاء قفل هاتف "أيفون" أثناء ارتداء قناع.. إليك الطريقة

يمكن تحديث أنظمة التشغيل للهواتف القديمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستتيح شركة "أبل" قريباً إمكانية فتح قفل هاتف أيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، عبر ساعة "أبل واتش"، حيث يتعين عليك حالياً إزالة الماسك أو القناع لتشغيل ميزة التعرف على الوجه Face ID.

سيتم إطلاق الميزة في وقت ما هذا الربيع عندما يتم طرح نظام التشغيل الجديد Apple iOS 14.5 لأجهزة أيفون، وتحديث نظام تشغيل ساعة أبل Apple Watch.

يجب أن يكون لديك ساعة أبل واتش على معصمك، وغير مقفلة، وبها رمز المرور الخاص بها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيسبوك ترفع الحظر بأستراليا بعد تعديل قانون شركات فيسبوك فيسبوك ترفع الحظر بأستراليا بعد تعديل قانون "الدفع مقابل المحتوى"

إذا كان لديك قناع (أو حتى إذا لم يكن لديك)، فمرر سريعاً لأعلى من أسفل الشاشة على هاتف أيفون، سيقوم الهاتف الخاص بك بمسح جزء من وجهك وستعطي ساعة أبل واتش القليل من الطنين للإشارة إلى أنه تم استخدامها لإلغاء قفل جهاز أيفون الخاص بك، بنفس سرعة التعرف على الوجه.

ويمكن للخاصية الجديدة التعرف على الوجه حتى إذا لم يكن ظاهراً منه غير العينين والجبهة، فيما لا يمكن فتحه مع تغطية الوجه بالكامل، أو إذا حاولت فتح الهاتف دون أن تكون أمامه.

أبل واتش
أبل واتش

إعداد الخاصية الجديدة

افتح الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك.

انقر فوق معرف الوجه ورمز المرور.

أدخل رمز مرور أيفون الخاص بك.

مرر لأسفل للوصول إلى "فتح القفل باستخدام Apple Watch".

بدّل الزر بجوار Apple Watch بحيث يكون قيد التشغيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد