إلغاء قفل هاتف "أيفون" أثناء ارتداء قناع.. إليك الطريقة

ستتيح شركة "أبل" قريباً إمكانية فتح قفل هاتف أيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، عبر ساعة "أبل واتش"، حيث يتعين عليك حالياً إزالة الماسك أو القناع لتشغيل ميزة التعرف على الوجه Face ID.

سيتم إطلاق الميزة في وقت ما هذا الربيع عندما يتم طرح نظام التشغيل الجديد Apple iOS 14.5 لأجهزة أيفون، وتحديث نظام تشغيل ساعة أبل Apple Watch.

يجب أن يكون لديك ساعة أبل واتش على معصمك، وغير مقفلة، وبها رمز المرور الخاص بها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إذا كان لديك قناع (أو حتى إذا لم يكن لديك)، فمرر سريعاً لأعلى من أسفل الشاشة على هاتف أيفون، سيقوم الهاتف الخاص بك بمسح جزء من وجهك وستعطي ساعة أبل واتش القليل من الطنين للإشارة إلى أنه تم استخدامها لإلغاء قفل جهاز أيفون الخاص بك، بنفس سرعة التعرف على الوجه.

ويمكن للخاصية الجديدة التعرف على الوجه حتى إذا لم يكن ظاهراً منه غير العينين والجبهة، فيما لا يمكن فتحه مع تغطية الوجه بالكامل، أو إذا حاولت فتح الهاتف دون أن تكون أمامه.

إعداد الخاصية الجديدة

افتح الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك.

انقر فوق معرف الوجه ورمز المرور.

أدخل رمز مرور أيفون الخاص بك.

مرر لأسفل للوصول إلى "فتح القفل باستخدام Apple Watch".

بدّل الزر بجوار Apple Watch بحيث يكون قيد التشغيل.