صندوق الاستثمارات يراهن على الشركات الناشئة عبر هذه الشركة!

دعم صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية صندوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط الذي تديره شركة هامبرو بيركس المحدودة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق أوريكس Oryx البالغ حجمه 50 مليون دولار، والذي سيستهدف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لما ذكره، المؤسس المشارك للشركة في لندن، دومينيك بيركس.

يعتبر صندوق أوريكس، أول صندوق غربي لرأس المال الاستثماري يحصل على دعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي قام بالاستثمار من خلال وحدته "جدا" Jada، وفقاً لبيان صادر عن هامبرو بيركس. ومن بين المستثمرين الآخرين شركة فينشر كابيتال السعودية وشركة وادي الرياض.

ووفقاً لبيانات من Preqin، جمعت صناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا 11.7 مليار دولار فقط منذ عام 2016، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال عادل العتيق الرئيس التنفيذي لشركة جدا، في البيان إن الاستثمار في صندوق أوريكس "يؤكد إيماننا بالإمكانات القوية لرأس المال الاستثماري في السعودية".

بدأت هامبرو بيركس في عام 2014، واستحوذت على حصص في شركات بما في ذلك تطبيقات الثروة الشخصية وخدمة المواعدة الإسلامية.