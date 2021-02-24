تحذيرات لـ "أردوغان" بسبب إنهاء هذا البرنامج!

حذرت الشركات الصغيرة في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان من أن إنهاء دعم الأوبئة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في دخل العمال وخسائر كبيرة في الوظائف إذا أفلست الشركات.

قال أردوغان الأسبوع الماضي إن المدفوعات الحكومية للموظفين، الذين تم إغلاق مكان عملهم جزئياً أو كلياً بسبب حالة الطوارئ الصحية سيتم إعطاؤها "لآخر مرة في نهاية مارس". سيتم الإبقاء على حظر التسريح عن العمل، لكن التغييرات وضعت أجراس الإنذار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي توظف ما يقرب من 74% من إجمالي القوى العاملة في تركيا.

قد يؤدي إنهاء ما يسمى ببدل العمل قصير الوقت إلى دفع أرباب العمل لمنح الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر، مما يحكم عليهم براتب حكومي أصغر يبلغ 200 دولار، أو نصف الحد الأدنى للأجور الشهرية.

بموجب الترتيب الحالي، يقترب الموظفون من الراتب الكامل، حيث تسدد الحكومة 60% من الرواتب، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيشهد حوالي 1.3 مليون عامل انخفاضاً كبيراً في الدخل إذا التزمت الحكومة بتعهدها بإنهاء البرنامج.

حث ممثلو العمال الذين التقوا بوزير الخزانة والمالية لطفي إلفان في أنقرة يوم الاثنين الحكومة على مواصلة دعم الشركات وعدم تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي لتجنب ارتفاع حالات الإفلاس والبطالة، وفقاً لاتحاد التجار والحرفيين في تركيا، الذي شارك في الاجتماع.

قدمت تركيا أكثر من 30 مليار ليرة (4.2 مليار دولار) للشركات الصغيرة المتضررة بشدة للمساعدة في دفع الرواتب والإيجارات، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيستمر. وقالت الحكومة إنه يجري إعداد بعض الحوافز الجديدة.

ارتفعت البطالة الرسمية إلى 12.9% في نوفمبر. قد تستبعد الحكومة من هم في إجازة من وظائفهم بسبب الوباء من إحصاءات البطالة إذا لم يعملوا لأكثر من 3 أشهر.