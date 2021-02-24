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"سكوير" تشتري بيتكوين بقيمة 170 مليون دولار.. كم بلغ رصيدها؟

سكوير
سكوير
بيتكوين

"سكوير" تشتري بيتكوين بقيمة 170 مليون دولار.. كم بلغ رصيدها؟

بيتكوين تعاود الارتفاع

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دبي - العربية.نت

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اشترت شركة سكوير Square ما قيمته 170 مليون دولار من بيتكوين، حسبما كشفت الشركة في تقريرها المالي للربع الرابع من العام المالي، الثلاثاء.

قالت الشركة، التي تعمل في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، إنها اشترت ما يقرب من 3318 بيتكوين، بعدما اشترت في أكتوبر 2020 نحو 4709 بيتكوين، والتي كانت تمثل حوالي 5%من إجمالي أصول الشركة بنهاية عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم تداول بيتكوين بحوالي 51000 دولار اليوم الأربعاء، بارتفاع ما يقرب من 62% لهذا العام.

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وقالت الشركة في بيان أرباحها: "الاستثمار جزء من التزام سكوير المستمر تجاه بيتكوين، وتخطط الشركة لتقييم استثماراتها الإجمالية في بيتكوين مقارنة باستثماراتها الأخرى بشكل مستمر". رئيسها التنفيذي، جاك دورسي، كان أيضاً مدافعاً عن العملة الرقمية.

تميل الشركات بشكل متزايد إلى عملة بيتكوين، حيث أصبحت أكثر انتشاراً. أعلنت تيسلا في وقت سابق من هذا الشهر أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين "لمزيد من المرونة وتنويع أكبر وزيادة عوائد أموالها".

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