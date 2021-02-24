الراجحي كابيتال للعربية: زيادة تداولات الأفراد بسوق السعودية لم تؤثر على أدائه

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن قيم التداولات في سوق السعودية ارتفعت بنسبة 130% في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من متوسط 5.7 مليار ريال إلى 15.2 مليار ريال.

وأضاف في حديثه مع العربية أن عودة الأفراد ودخولهم إلى السوق لم يؤثر على تقييم السوق وأدائه، وهذا مؤشر إيجابي، خاصة أنه كان هناك ربط بين عودة الأفراد وما حدث بالسوق السعودي في 2006.

وأوضح أن عمليات اختيار الأسهم، مثلا في القطاع البنكي كانت مركزة على سهمي الراجحي وسامبا وهما بنكان من أكثر البنوك التي تركز على التمويل العقاري.

وأشار إلى أن السوق بدأ يتفاعل مع ارتفاع أسعار النفط، رغم أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع منذ ديسمبر، "فالسوق أصبح أكثر ارتباطا بهذا الارتفاع: لأن السوق كان يفكر في أن ارتفاع النفط مرتبط بالمضاربين وليس أساسيات السوق"، والآن أصبح ييقن أن الارتفاع جاء من أساسيات السوق.

وبين أن تقييم البنوك في السوق السعودية غير مبالغ فيه، كما أن البتروكيماويات معقول.