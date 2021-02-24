رئيس سامبا يتحدث للعربية عن الكيان الجديد بعد الاندماج مع "الأهلي"

قال رئيس مجلس إدارة سامبا، عمار الخضيري، إنه لن يتم صرف أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي نتيجة عملية الاندماج.

وأضاف في حديثه للعربية أن الوفورات المقدرة بنحو 800 مليون ريال سنوياً ترجع بشكل أساسي لتخفيض تكلفة أنظمة التقنية في البنكين.

وأوضح أن البنك سيفتح فرعا قريبا في لندن، مشيرا إلى أن الكيان الجديد سيكون تركيزه منصبا على السوق المحلي، لكنه في الوقت ذاته يتطلع للتوسع في عدد من الدول، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحت الدراسة.

وأضاف أن الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة ستكون على رأس أولويات البنك للتواجد بها.

التوسع خارجيا

وأوضح أن خريطة إعادة الانتشار تحت الدراسة ولا تعني إغلاق فروع، "بالعكس قد نحتاج إلى زيادة عدد الفروع، وهناك مخطط لتغطية أشمل لبعض المناطق التي قد لا تكون مخدومة بصورة جيدة".

وأشار إلى أنه "قد يكون هناك دراسة لإعادة انتشار بعض الفروع، خاصة أن هناك فروعا لبنكي الأهلي وسامبا لا يفصل بينهما سوى عدة أمتار، وبالتالي يجب أن يغلق أحد الفرعين ويحول إلى جغرافية جديدة تخدم العملاء".

وفيما يتعلق بقطاع البنوك الاستثمارية في الكيان الجديد بعد الاندماج، قال الخضيري إن البنكين سامبا والأهلي كانا في المركزين الأول والثاني فيما يتعلق بقطاع بنوك الاستثمار، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستمكن الكيان الجديد من تلبية احتياجات المملكة المستقبلية.

وتابع: "ميزانية البنكين أكثر من 850 مليار ريال، وجزء كبير من هذه الميزانية سيسخر لتمويل المشاريع التنموية، وتمويل الشركات التي تساهم في هذه العمليات".

دمج حسابات البنكين

وتوقع الخضيري أن يتم دمج حسابات العملاء بين بنكي سامبا والأهلي في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن عملية الدمج بين البنكين ستخلق كيانا ماليا قويا في المنطقة.

وأوضح أنه في الأربع أشهر الماضية منذ توقيع الاتفاقية الملزمة للاندماج بين البنكين، كان هناك دراسات كبيرة لعملية الدمج، وتم وضع خطة متكاملة لدمج الأنظمة بين البنكين بما فيها نقل حساب العملاء وأنظمة تقنية المعلومات.

وأشار إلى أنه "وصلنا إلى مراحل متطورة ومتقدمة في استكمال مخطط الدمج، وابتداء من شهر أبريل سيتم تنفيذ هذه الخطة، ليتم عملية الدمج من منظور العميل".

ومع استعداد البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لعقد الجمعيتين العموميتين للبنكين الاثنين المقبل لإقرار الاندماج، توقع الخضيري، أن يشجع اندماج البنكين البنوك الأخرى إلى التوجه إلى عمليات اندماج خاصة في حال نجاح العملية، مستبعدا في الوقت الحالي أن يتم التخطيط لاندماج جديد للبنك.