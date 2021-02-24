أسمنت نجران للعربية: معظم النمو جاء من أرباح تشغيلية في 2020

أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأسمنت نجران عبد السلام الدريبي، في مقابلة مع "العربية"، أن معظم النمو جاء من أرباح تشغيلية في 2020.

وأشار الدريبي إلى أن خفض تكاليف المبيعات انعكس على أرباح الشركة في 2020.

وردا على سؤال، قال الدريبي: "إجراءات الدولة منعت من حدوث تأثير كبير بسبب كورونا"، منوها بتضاعف أرباح أسمنت نجران 4 مرات إلى 204 ملايين ريال في 2020.

وعن توقعاته لأداء الشركة في 2021، أكد الدريبي أن بداية 2021 "تبشر بالخير"، ومبيعات يناير نمت 22%.

وارتفعت الأرباح السنوية لشركة أسمنت نجران بأكثر من 280% لتصل إلى 204 ملايين ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن إضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات السنوية بنسبة 50% لتصل إلى 620 مليون ريال.