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لسبب خارجي.. روسيا تؤجل تصنيع أول طائرة مدنية إلى 2022

سيرجي
الرئيس التنفيذي لشركة روستيك ستيت، سيرجي تشيميزوف
طيران

لسبب خارجي.. روسيا تؤجل تصنيع أول طائرة مدنية إلى 2022

50 % من الإنتاج لأغراض مدنية

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دبي - العربية.نت

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تخطط روسيا لبدء تصنيع أول طائرة ركاب محلية متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية العام المقبل، بعد العقوبات الأميركية التي أخرت المشروع 18 شهراً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة روستيك ستيت Rostec State Corp، سيرجي تشيميزوف في مقابلة على هامش معرض الدفاع الدولي في الإمارات: "كان علينا إنشاء إنتاجنا الخاص وحالياً قمنا بإنشاء المواد وصنعنا جناح الطائرة باستخدام موادنا"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت الشركات الأميركية قد زودت شركة تابعة لشركة روستيك - مقاول وزارة الدفاع الرئيسي في روسيا - بمكونات الجناح المركبة حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوحدة في عام 2018.

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شيمزوف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين الذي خدم معه في KGB في ألمانيا الشرقية، تم فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2014 بسبب أزمة أوكرانيا.

طارت الطائرة، المعروفة باسم MS-21، أول رحلة لها في ديسمبر بمحركات Aviadvigatel PD-14 روسية الصنع، وتخضع حالياً لاختبارات الاعتماد.

تم تطوير أول طائرة ركاب روسية ما بعد الاتحاد السوفيتي، سوخوي سوبرجيت، كمنافس للطائرات الإقليمية ذات المدى الأقصر من الشركات المصنعة الأجنبية مثل شركة بومباردييه الكندية وإمبراير البرازيلية.

تورطت الطائرة في حادثين مميتين في العقد الأول من الاستخدام وتعرضت لانتقادات من قبل المشغلين التجاريين بسبب اضطرابات في الهبوط متكرر بسبب الأعطال الفنية وقضايا الصيانة.

يتم تطوير عائلة MS-21، التي تتضمن نوعين مختلفين، من قبل شركة تابعة لـ روستيك، التي تدير برنامج الطائرات النفاثة، ويقصد به أن يكون رد روسيا على طائرات إيرباص إس إي 320 نيو وطائرة بوينغ 737 ماكس، بسعة قصوى تبلغ 211 راكباً ومدى يصل إلى 3240 ميلاً.

قال تشيميزوف إن المجموعة المملوكة للدولة، والتي تشمل أعمالها مصنّعة الأسلحة كلاشينكوف وكذلك شركة الطائرات المتحدة والمروحيات الروسية، تمضي قدماً في خطة تنويع لزيادة حصتها من الإنتاج المدني من 33% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030.

تعمل Rostec على تكثيف التصنيع عبر المجالات التي تتراوح من السيارات الكهربائية إلى الإمدادات الطبية، حيث ساهمت الأخيرة بنحو 5% من حجم المبيعات العام الماضي، وفقاً لتشيمزوف.

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